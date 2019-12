Publiek van Het Nationale Theater steunt kinderen met een beperking

Feestelijk voorstellingsbezoek voor blinde kinderen en hun gezin



Op de jaarlijkse kerstborrel van Het Nationale Theater wordt geld ingezameld om blinde kinderen een onvergetelijk theaterbezoek te geven. Het is het startsein van een donatieactie die de hele maand december zal lopen. Het publiek wordt de hele maand gevraagd iets extra’s te doneren als ze een kaartje kopen. Met de opbrengst kunnen we blinde kinderen en hun gezinnen uitnodigen voor de voorstelling Repelsteeltje en de blinde prinses van Theater Rotterdam. Het Nationale Theater kan hiermee de tolken inhuren die de voorstelling toegankelijk maken, de kaartjes financieren en het ontvangst extra feestelijk maken.



Theater voor iedereen – HNTonbeperkt



Sinds twee jaar wordt onder de noemer HNTonbeperkt een groot aantal voorstellingen toegankelijk gemaakt voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden en prikkelgevoeligen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de Vrienden en Donateurs van Het Nationale Theater en bijdragen uit Fondsen. Deze donatieactie helpt mee in de financiering van dit project.