Grootste zonnedak in recordtempo gerealiseerd

GENT – België is een record rijker. Op een dakoppervlakte van totaal ruim 100.000m2 is bij staalgigant ArcelorMittal het grootste zonnedak van België gerealiseerd. Het project wordt vandaag (16-09) geopend door de Vlaamse vice-president Lydia Peeters.



Een wijziging in de Belgische subsidieregeling zorgde ervoor dat het grootschalige project voor een bijna onhaalbare deadline stond. Het is zonne-energie projectontwikkelaar Ecorus gelukt. ‘’Het is oprecht een unieke prestatie’’, meent Janssens, medeoprichter Ecorus.



Duurzaam investeren

Met een netto oppervlakte van ruim 75.000m2 – wat gelijk staat aan 150 voetbalvelden – kan ArcelorMittal zo'n 11 megawattpiek vermogen opwekken. De ruim 27.000 zonnepanelen zorgen voor een enorme kostenbesparing. Janssens vult aan: ‘’Naast dat dit bedrijfstechnisch een mooie kans voor ArcelorMittal is, levert het ook een bijdrage in de reductie CO2 van circa 4.600 ton per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan de opname van 230.000 bomen’.



Record tempo

Halverwege mei is er een mondeling akkoord bereikt tussen Eneco en ArcelorMittal. ‘’Om de subsidies niet te laten versoberen, werd er na het akkoord alles tegelijkertijd gedaan: contracten maken, ontwerp, constructieberekeningen en dakinspecties’’, zegt Janssens. Naast het record in dakoppervlakte kan er ook in de oplevertijd gesproken worden van een record. Met een piekmoment in augustus werd door Ecorus drie panelen per minuut geplaatst en waren ruim 180 mensen aan het werk op de projectlocatie. Na vijf weken hard werken werd 31 augustus de laatste hand gelegd aan dit immense zonnedak.



Veiligheid voorop

‘’Snelheid is niet alles. Doordat alles tegelijkertijd gedaan moest worden, resulteert dat vaak in problemen die ter plekke plekken opgelost moeten worden. Wat relatief meer tijd kost.’’ Korte voorbereiding en te strakke planning zijn een van oorzaken waardoor veiligheid in het geding kan komen. ‘’Herkenbaar, maar ondanks dat zo’n groot project snel opgeleverd moet worden, staat veiligheid bij ons altijd voorop’’, geeft Janssens aan.



Mitigeren van risico’s

Naast de deadline van het record-project was de continuïteit van de productielijnen van ArcelorMittal een onderschatte uitdaging ofwel een groot risico. ‘’Naast de ballast op het dak, moest er ook rekening gehouden worden met een ononderbroken productieomgeving waarbij er 11 megawattpiek op het net aangesloten moest worden, zonder de productielijnen te stoppen’’, geeft Janssens aan. ‘’Ook werd er rekening gehouden met de warmteontwikkeling van de site, die bij een walserij behoorlijk kan oplopen’’.



Vertrouwen

‘’Ondanks de deadline en risico’s zijn alle partijen vol vertrouwen gebleven en is met vereende krachten gezorgd dat het project een aantal dagen voor 1 september de AREI keuring succesvol is doorgekomen. Oprecht een unieke prestatie waar Ecorus, Eneco en ArcelorMittal trots op mag zijn’’, sluit Janssens af.