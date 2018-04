Primeur: van hetero tot transgender bij koninklijke speeddate

Nooit eerder is speeddaten zo toegankelijk geweest. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, geslacht of geaardheid, bij het speeddaten op zaterdag 19 en zondag 20 mei in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Voorafgaand aan de liefdesvoorstelling De hereniging van de twee Korea's worden de koninklijke foyers omgetoverd tot datingwalhalla.



"Het Nationale Theater heeft de ambitie om een gemeenschapshuis te zijn, een laagdrempelige plek waar iedereen zich thuis voelt. Daar sluit het speeddaten mooi op aan", zegt theaterdirecteur Cees Debets. In totaal kunnen er veertig personen per keer meedoen aan de speeddates. De zaterdag is bedoeld voor de leeftijdscategorie 18 tot 40 jaar en voor de zondagmiddag kunnen mensen vanaf 40 jaar zich opgeven. Na het speeddaten volgt een buffet en wordt de voorstelling De hereniging van de twee Korea's bezocht. Deze luchtige en licht- absurdistische voorstelling bestaat uit twintig herkenbare scènes over de lusten en lasten van de liefde. Onder meer Mark Rietman, Tamar van den Dop, Betty Schuurman en Hein van der Heijden spelen hierin mee.



Speeddaten



De speeddates vinden plaats in de chique Damesfoyer van de Koninklijke Schouwburg. Door middel van speeddaten kan je in korte tijd veel singles leren kennen. Ieder koppel krijgt drie minuten om met elkaar te leren kennen, daarna klinkt de bel en schuif je door naar de volgende tafel. Het Nationale Theater maakt matches op basis van de opgegeven voorkeuren. Op een formulier kunnen de deelnemers na afloop aangeven met wie zij nog een keer op date willen. Of de liefde wederzijds is, horen de speeddaters na enkele dagen... De zaterdagavond wordt na de voorstelling afgesloten met een cocktailparty en ook op zondag kan er na afloop een borrel worden gedronken.



Aanmelden



Singles die openstaan voor een een koninklijk liefdesavontuur kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 11 mei aanmelden via: www.hnt.nl/speeddate.