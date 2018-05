Studio Steenhuis en Huckleberry lanceren nu ook Pluszle boekje

Na succes Pluszle app lanceren Studio Steenhuis en Huckleberry nu ook Pluszle boekje



Eerste boekje dat van puzzelen een beleving maakt



Pluszle volgt vandaag zijn succesvolle app op met een Pluszleboekje. In de eerste week na de lancering, is de app wereldwijd al meer dan 250.000 keer gedownload. Voor de makers, Studio Steenhuis en Huckleberry, aanleiding om vol vertrouwen te zijn over de introductie van het nieuwe Pluszle-boekje. Het boekje dat 375 brain trainers bevat, is vanaf vandaag bij ruim 2.500 winkels verkrijgbaar, waaronder die van AKO, BRUNA, Primera en The Read Shops.



Pluszle is een intelligente brain trainer die op verschillende niveaus wordt aangeboden: van beginnend bij de basis tot maximale hersengymnastiek. De ontwikkelaars zijn Jelmer Steenhuis van Studio Steenhuis (1) en Marijn Harinck van Huckleberryn (2). Steenhuis is de man achter onder meer de In het Midden’ en het Scrypto in het NRC en de ‘Themapuzzel’ in Vrij Nederland. Harinck (bedenker van Squla) en Huckleberry zijn de makers van WordOn, één van de langst en hoogst genoteerde woordspellen in de Nederlandse Play Store.



Rekenvaardigheid opschroeven



Jelmer Steenhuis: ‘Het boekje is een mooie aanvulling op de app. Ons doel is om van het traditionele puzzelen, zowel online als offline, meer een beleving te maken, zoals een game dat ook doet. Pluszle stimuleert je probleemoplossend vermogen en rekenvaardigheid. Daarbij kan je ook een sterk gevoel van succes ervaren, omdat je steeds een niveau hoger klimt. Als je wilt kun je ook een competitie spelen, in het middensegment van het boekje word je daartoe de mogelijkheid geboden’.



Een aanrader voor iedereen, jong en oud, die van een speelse uitdaging houdt.



Over Pluszle:



Pluszle is een gedeponeerd handelsmerk van Pluszle BV. De eigenaren zijn onder andere Studio Steenhuis en Huckleberry. Spelers moeten in elke rij en in elke kolom de som vinden van de juiste cijfers. Kleine Pluszles zijn een prima start, de steeds grotere zijn vervolgens telkens een nieuwe uitdaging. https://www.pluszle.com/



1: https://steenhuispuzzels.nl/



2: https://www.huckleberry-games.com/