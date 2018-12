Rode kaart lijkt garantie voor verlies rechtszaak aansprakelijkheid

Voetballers die in competitieverband een rode kaart krijgen na een incorrecte tackle, worden sinds Kokmeijer altijd aansprakelijk gesteld als het tot een rechtszaak komt. Dit blijkt uit bureauonderzoek van het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (AIC). Het AIC onderzocht hoe sporters verzekerd zijn in het geval van aansprakelijkheid tijdens sport en spel. Hierbij werden ook alle rechtszaken op Rechtspraak.nl rondom aansprakelijkheid en voetbal onderzocht.



Rode kaarten en rechtszaken



Jaarlijks worden er grofweg 8000 tackles gemaakt die een blessure tot gevolg hebben. Een dergelijke tackle heeft tot nu toe 10 keer geleid tot een rechtszaak. Wanneer er een rechtszaak aangespannen wordt, wordt deze echter vrijwel altijd gewonnen door het slachtoffer. Indien er een rode kaart is gegeven dan lijkt dit zelfs gegarandeerd.



Van de 10 zaken werden de overtreders 7 keer aansprakelijk gehouden door de rechtbank.



Spelers die een rode kaart kregen (8) verloren de rechtszaak 7 keer. Er was dus 1 speler die ondanks de rode kaart niet aansprakelijk werd gehouden. Deze zaak speelde echter al voor het Kokmeijer incident.



Van de spelers die geen rode kaart kregen (3) werd er 1 aansprakelijk gehouden. In deze laatste zaak werd wel duidelijk vermeld dat de scheidsrechter lid was van dezelfde vereniging als de overtreder.



Buitensporig geweld



Naast de 10 rechtszaken aangaande tackles waren er ook nog 3 andere rechtszaken betreffende een gewelddadige handeling naar een andere sporter. Al deze geweldsincidenten leverden naast een rode kaart minimaal voorwaardelijke straffen op. De laagste schadevergoeding in deze was bijna €3.000, de hoogste schadevergoeding was ruim €12.000. In alle gevallen werden, naast een geldboete, ook taal- en celstraffen opgelegd.



Alle onderzoeksresultaten zijn te bekijken op: https://www.aansprakelijkheidsverzekering.org/onderzoek-rode-kaarten/