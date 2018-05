Zelfmoordpoging door 14-jarige na pesten op school

Nu in Mijn Geheim; exclusief interview met moeder van 14-jarige dochter.



In tijdschrift Mijn Geheim vertellen de 14-jarige Melanie en haar moeder Wendy openhartig over de zelfmoordpoging die Melanie deed omdat ze werd gepest op school. Moeder Wendy: ‘Afschuwelijk dat de daders vrijuit gaan’. Begin februari werd Oosterhout opgeschrikt door het alarmerende bericht dat Melanie een zelfmoordpoging had gedaan omdat ze werd gepest op school.



Vandaag verschijnt in Mijn Geheim het exclusieve interview met Wendy, de moeder van Melanie. Ook Melanie zelf vertelt haar verhaal.



‘Pesten is nog steeds een serieus maatschappelijk probleem. We willen mensen wakker schudden’.



