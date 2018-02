Unieke prestatie: Munckhof opnieuw Best Managed Company

Voor het achtste jaar op rij is Munckhof beoordeeld als Best Managed Company van Nederland. De beoordeling is het resultaat van een onafhankelijke beoordeling door Deloitte. Het is een unieke prestatie dat een organisatie acht jaar op rij Best Managed Company wordt. Slechts 10 andere bedrijven in Nederland hebben deze platinum status bereikt.



Oog voor ontwikkelingen



In de beoordeling heeft Munckhof op diverse onderdelen hoog gescoord. Tom Roefs, algemeen directeur van Munckhof licht toe: “We hebben een uitgebreid rapport ontvangen van Deloitte waarin een toelichting gegeven wordt op de audit. Hieruit blijkt dat we met name hoog scoren op onze bedrijfsstrategie en dat wij in onze strategische plannen veel oog hebben voor maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.”



Veranderende vraag



Het aanpassingsvermogen van Munckhof past in de ontwikkelingen van de branches waarin Munckhof actief is. “Zowel in onze taxi- en touringcardivisie als in onze traveldivisie zie je dat de vraag van onze relaties verandert. Dat vraagt erom dat wij als organisatie ook veranderen en anticiperen op deze ontwikkelingen. Onze organisatie kenmerkt zich hierin. We zien Munckhof als een kameleon die zich continu aanpast aan de vragen, eisen en wensen van onze relaties. We onderscheiden ons door deze denkwijze en zijn erg blij dat Deloitte dit erkent door ons opnieuw te kwalificeren als Best Managed Company.”



Over het Best Managed Companies programma



Op zoek naar de best geleide bedrijven binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf, beoordeelt Deloitte de strategie, de bedrijfsvoering, de mate van innovatie en de financiële resultaten van de deelnemende bedrijven op basis van het Business Maturity Model. Dit model is samen met de Universiteit van Utrecht ontwikkeld. Het Best Managed Companies programma richt zich op Nederlandse ondernemingen die een omzet kennen van minimaal vijfentwintig miljoen euro, financieel gezond zijn en een aandeelhoudend of zelfstandig bevoegd management hebben. Dit jaar zijn slechts 51 Nederlandse bedrijven benoemd als Best Managed Company. Een overzicht van de winnaars is te vinden op https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/best-managed-companies/articles/results-best-managed-companies-2017.html



Over Munckhof



Munckhof bestaat uit een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in personenvervoer en reizen. Het bedrijf, dat met het hoofdkantoor gevestigd is in Horst, onderscheidt zich in de markt door zich te focussen op het totaalpakket aan vervoer. Van taxi tot touringcar en van meerdaags evenement tot zakenreis. Een hoge kwaliteit en service vormen belangrijke uitgangspunten in de dienstverlening. Er wordt daarom veel waarde gehecht aan het kwaliteitscertificaat ISO9001, het milieucertificaat ISO14001 en de diverse branche specifieke keurmerken die Munckhof mag voeren.



Organisatorisch bestaat Munckhof uit de divisies Taxi, Tour en Travel. De taxidivisie richt zich op het regisseren, organiseren en uitvoeren van kleinschalig personenvervoer in geheel Nederland. Vanuit de regiecentrale in Horst wordt het vervoer geregisseerd voor vele zorginstellingen, overheden en andere organisaties. Daarnaast verzorgt Munckhof taxivervoer in de breedste zin van het woord vanuit vestigingen in Arnhem, Cuijk, Ede, Eindhoven, Heijen, Hoofddorp, Horst, Lichtenvoorde, Nijkerk, Putten, Ridderkerk, Tilburg, Wageningen en Zaandam.



De divisie Tour is gespecialiseerd in grootschalig groepsvervoer per touringcar. Naast het uitvoeren van dit vervoer vanuit de locaties in Arnhem, Heijen en Horst is de tour divisie gespecialiseerd in het plannen en verzorgen van complexe vervoersprojecten. De organisatie en uitvoering van het totale vervoer tijdens Pinkpop, de EK Atletiek 2016 en het treinvervangend vervoer van de Nederlandse Spoorwegen zijn hier voorbeelden van.



Naast de taxi en touringcar divisies heeft Munckhof het bedrijfsonderdeel Travel, dat zich bezighoudt met de verkoop van internationale zakenreizen en meerdaagse groepsreizen. Hiertoe behoren de zakenreisbureaus van Munckhof Business Travel (Venlo, Veenendaal, Schiedam, Deventer, Helmond, Delfzijl, Amsterdam en Schiphol), zakenreisbureau Roberts & Partners (Schiphol), schoolreisspecialist MGI Travel (Schiedam) en groepsreisspecialist Munckhof Groups Desk (Venlo).



Munckhof telt in totaal 1500 medewerkers. Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.