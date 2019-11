4 jaar topvrouwen.nl. ‘Nu doorpakken’.

‘Het fundament ligt er’, dat zei Marry de Gaay Fortman, voorzitter van Stichting Topvrouwen.nl zojuist op het 4e jaarevent van de stichting Topvrouwen.nl. ‘Het gaat er nu om dat we doorpakken en daarvoor staan alle seinen inmiddels op groen. Zo stemt de Tweede Kamer volgende week waarschijnlijk in grote meerderheid voor een motie om het SER-advies over topvrouwen over te nemen dat een ingroeiquotum voor RvC-leden van grote bedrijven regelt van 30%.’



Volgens De Gaay Fortman gaat het recente SER-advies zorgen voor een versnelling. ‘Immers juist de RvC kan zorgen voor een cultuurverandering en nieuwe doorbraken. Daar beginnen is dus goed en ik hoop dat het kabinet dit voorstel van werkgevers- en werknemersorganisaties nu ook echt snel overneemt. Sowieso zie ik nu de tekenen van een omslagpunt waar het gaat om de benoeming van topvrouwen. Zo laat de nieuwe Female Board Index voor het eerst echt een trendbreuk in het aandeel vrouwelijke bestuurders zien en zijn er recent ook weer een aantal mooie topbenoemingen geweest. Stuk voor stuk lichtpunten en resultaten waarTopvrouwen.nl een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd met onder meer de database met inmiddels maar liefst 2.000 potentiële topvrouwen’.



SER



Het recente SER-advies heeft volgens De Gaay Fortman ook een goede aanpak neergelegd voor de 5.000 andere bedrijven. ‘Zij gaan concrete en ambitieuze doelen stellen voor de top en de subtop die passen bij de omvang en het karakter -denk aan familiebedrijven- van het bedrijf. Door daarbij ook ambities voor de subtop vast te leggen, vergroten bedrijven de eigen kweekvijver voor vrouwelijk talent, zodat dit niet langer een excuus kan zijn. Dat is waar het uiteindelijk ook om gaat; een grotere kweekvijver,’ aldus De Gaay Fortman.



Veel goeds



Hans de Boer: ‘met de database en de talloze netwerk-events heeft de stichting zo veel goeds gedaan de afgelopen jaren. Ik dank Marry en de Ministers Bussenmaker en Van Engelshoven voor de prettige samenwerking en alle inspanningen en steun. Met de nieuwe plannen van de SER kunnen we bouwen op een stevige fundering om voor een versnelling te zorgen.’



Boek Gamechanger



Minister Van Engelshoven ontving uit handen van aftredend voorzitter Marry de Gaay Fortman het boek ‘Gamechanger; vier jaar topvrouwen.nl’ waarin de belangrijkste resultaten van vier jaar topvrouwen.nl staan en waarin talloze topmensen vertellen over de impact van de stichting.



Nieuwe voorzitter



Per 1 januari treedt Margarita Soeteman - Reijnen aan als nieuwe voorzitter van de stichting. Zij is bestuurder bij Aon en volgt De Gaay Fortman op.



Vierde jaarevent



Topvrouwen.nl organiseerde vandaag voor de vierde keer haar Jaarevent. Het event biedt traditioneel een belangrijk podium voor potentiële topvrouwen en bestuurders om te netwerken en zo de doorstroming te bevorderen. Aanwezig waren o.a. Minister Van Engelshoven, voorzitter SER en vele topbestuurders, zoals , Klaas Knot (DNB), Joost Farwerck (KPN) en Dick Benschop (Schiphol).