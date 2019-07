Bescherm ouderen nog beter tegen ziekten

Tegen pneumokokken komen vanaf 2020 vaccinaties voor senioren. Nu adviseert de Gezondheidsraad om ouderen ook tegen gordelroos te vaccineren. KBO-PCOB, grootste seniorenorganisatie van Nederland, wil dat staatssecretaris Blokhuis nu écht de volgende stap zet en ook dit vaccin aanbiedt.



Pneumokokken veroorzaken veel ellende. Jaarlijks infecteert het duizenden ouderen met longontsteking, hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. KBO-PCOB vraagt al sinds 2015 om deze vaccinatiemogelijkheid en is daarom blij met het besluit tot een campagne vanaf 2020. De vaccinatie vindt jaarlijks in dezelfde periode plaats als de griepprik. In aanmerking komen alle 60-, 65-, 70- en 75-jarigen.



Gordelroos



Tot blijdschap van KBO-PCOB is de Gezondheidsraad is nu ook positief over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos. Directeur Manon Vanderkaa: “Bij ouderen kan gordelroos langdurige pijnklachten veroorzaken. Een soort zenuwpijn waartegen zelfs morfine niet helpt. Vandaar het belang om gordelroos te voorkomen met vaccinatie.”



In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad nog negatief, vanwege beperkte bescherming door het destijds enige beschikbare vaccin. Inmiddels is er een nieuw vaccin op de markt. Staatssecretaris Blokhuis, die gaat over het Rijksvaccinatieprogramma, beraadt zich nog op het advies van de Gezondheidsraad en de financiële consequenties. Hij informeert de Tweede Kamer binnen drie maanden verder.



Manon Vanderkaa: “We begrijpen de kostendiscussie. Maar vanuit het belang van de gezondheid van senioren dringen we erop aan dat de staatssecretaris snel actie gaat ondernemen. Alle senioren verdienen de mogelijkheid om tegen ernstige ziekten beschermd te worden. Deze betere bescherming voorkomt uiteindelijk veel ellendige situaties en vermindert kosten.”