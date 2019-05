Europees Verkiezingsdebat Technologie voor de Toekomst

Voorafgaand aan de Europese verkiezingen van 23 mei, organiseert ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME samen met Brainport Eindhoven op dinsdag 21 mei een Europees Verkiezingsdebat. De pers is welkom daarbij aanwezig te zijn.



Als het goed gaat met Europa, gaat het ook goed met Nederland. We zijn dus gebaat bij een sterke Europese Unie. Maar de wereld verandert snel en dit brengt existentiële uitdagingen met zich mee. China wil het meest innovatieve land ter wereld worden en lanceert omvangrijke meerjarenplannen om dit doel te bereiken, net zoals de Verenigde Staten.



Hoe speelt Europa in op deze ontwikkelingen? En wat verwachten Nederlandse tech-bedrijven van Europa? Hoe kan technologie Europa in de toekomst versterken en de kansen optimaal benutten?



Verkiezingsdebat



Deze vraagstukken staan centraal tijdens het verkiezingsdebat ‘Technologie voor de Toekomst’. Paul Tang (3e plaats lijst PvdA), Raoul Boucke (2e plaats lijst D66),Tom Berendsen (3e plaats lijst CDA), Bart Groothuis (4e plaats lijst VVD) en Rob Roos (2e plaats FvD) zullen met elkaar van gedachten wisselen over de technologische soevereiniteit van Europa naast China en de VS, de noodzaak en hoogte van investeringen in kennis en doorbraak technologieën zoals AI en het nut van gemeenschappelijke Europese regels over cyberweerbaarheid.



Datum, tijd en plaats: 21 mei 2019 van 16.00- 18.00 in het Blue Collar Hotel te Eindhoven.



Programma:



15:45 uur – Ontvangst



16:00 uur – Opening door Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter FME



16.10 uur – start debat



Afsluiting door John Jorritsma, burgemeester Eindhoven en voorzitter Brainport Eindhoven



De pers is welkom bij het debat. Graag aanmelden bij de woordvoerder.