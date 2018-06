Vernieuwde presentatie-units Bevrijdingsmuseum Groesbeek

In het kader van de aanstaande nieuwbouw is het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek het afgelopen half jaar al druk bezig geweest met de voorbereidingen op de nieuwe permanente expositie. Om deze reden zijn de filmzaal, het diorama van de Waaloversteek en de Maquette van Operatie Market Garden vernieuwd. Deze gemoderniseerde presentatie-units zullen straks worden meegenomen naar het nieuwe Bevrijdingsmuseum. Authenticiteit en beleving zijn de sleutelwoorden.



De kracht van het Waaloversteek diorama zit hem in de originele objecten en klassieke 3D-opstellingen. In plaats van hieraan te tornen is er juist voor gekozen dit te versterken. Zo zijn bijvoorbeeld de karakterpoppen in de Waaloversteek levensecht geworden, is het originele zand van een nat-water-effect voorzien bij het sleepspoor van de boot en komt het grote en befaamde panoramadoek tot leven door projecties van granaatinslagen, rook en stromend water. Daarnaast kan de bezoeker meer informatie verkrijgen over de objecten die getoond worden door middel van de drietalige touchscreen die aan de opstelling is toegevoegd.



Bij de Market Garden maquette is een soortgelijke aanpak gehanteerd. De omvang en gedetailleerdheid van de fantastische maquette maken een onmiddellijke indruk op alle bezoekers. Dit is nu versterkt door uiteenlopende moderne technieken. Detail, kleur, audio, digitale impressies en eigen taalkeuzes brengen de bezoekers terug in de tijd van toen.



Het systeem van de filmzaal is volledig gemoderniseerd waardoor er volop nieuwe mogelijkheden zijn voor het geven van filmvoorstellingen en (educatieve) presentaties. De beeldprojectie, geluidskwaliteit en (sfeer)belichting maken de zaal klaar voor de te verwachten grotere bezoekersstromen in het nieuwe museum.



De vernieuwingen van de presentatie-units zijn gefinancierd door de provincie Gelderland.



