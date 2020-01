spriteCloud lanceert Software Testing Services op abonnementsbasis

Nieuwe maandelijkse abonnementsservice zorgt ervoor dat de kwaliteitsverzekering van software consistenter en betaalbaarder wordt in het gezicht van steeds snellere software lanceringscycli



Amsterdam, Nederland – 2 januari 2020 – spriteCloud B.V., een software testing- en cybersecurity services-aanbieder gevestigd in Amsterdam, kondigt de lancering aan van een Software Testing service op abonnementsbasis. Het nieuwe abonnementsmodel zorgt ervoor dat klanten een op maat gemaakte testing service bundel kunnen creëren die past bij hun specifieke software testing-behoeften. Dat heet een Test Stack, en dit modulaire servicepakket bestaat uit een flexibele mix van functionele testing, test automation, prestatie- en loadtesting, en cybersecurity testing, die gekocht worden op een terugkerende maandelijkse basis. Deze nieuwe abonnementsservice geeft klanten de mogelijkheid om software testing services te combineren met een betaalbare prijs. Het resultaat is een hogere kwaliteit van software en een betere klantervaring door een consistentere software testing.



spriteCloud’s Software Testing Abonnementsservice is voor organisaties die een aanzienlijk deel van hun opbrengst halen uit mobiele, desktop-, of webapplicaties. Service-abonnees stellen hun Test Stack samen door te bepalen welke testing services ze nodig hebben, hoeveel dagen werk ze van elke testing service willen, en de lengte van de abonnementsduur. De Test Stack kan aangepast worden zoals nodig doorheen de duur van het abonnement om beter te passen bij de veranderende testbehoeften van het project of de organisatie. spriteCloud consultants zijn beschikbaar om ondersteuning en deskundig advies aan te bieden voor de creatie van de Test Stack. De minimale duur van een Software testing Abonnement is drie maanden, en spriteCloud stimuleert voortdurend testen met kortingen: hoe meer testing een klant vraagt, hoe groter de korting.



“Marktonderzoek toont aan dat wij de eerste software testing organisatie zijn in Nederland die testing services aanbiedt in een abonnementsmodel,” zegt Digital Marketing Specialist Travis Hatridge. spriteCloud CEO Andy McDowell legt uit dat “de verandering naar een servicemodel op abonnementsbasis ontstaan is uit 10 jaar ervaring en expertise in software testing. spriteCloud werkt met een grote verscheidenheid aan organisaties - van kleine start-ups tot grote multinationals - en wij hebben vele voorbeelden gezien, op startniveau, van hoe de kwaliteit van softwareproducten en de klantervaring lijden wanneer er niet consistent getest wordt.”



Software development methodieken zoals Agile hebben de industrie overgenomen, en DevOps, wat nog snellere lanceercycli aanbeveelt, wordt snel aanvaard. De vraag naar meer frequente softwarelanceringen en snellere developmentschema’s zorgt ervoor dat er steeds meer druk komt te staan op development- en kwaliteitszorgteams. “Dit is de aard van software development nu, en kwaliteitszorg moet meeveranderen,” zegt Andrew McDowell. “Onze nieuwe Software Testing abonnementsservice is gemaakt om een flexibele en betaalbare oplossing aan te bieden voor dit probleem, terwijl er consistentie in software testing gepromoot wordt.”



spriteCloud’s beschermde SaaS-product, Calliope.pro, speelt een centrale rol in het verstrekken van de Software Testing abonnementsservice. Als een gecentraliseerde, cloud-gebaseerde rapporteer- en controle-tool voor test results data, zorgt Calliope.pro ervoor dat development teams op de hoogte blijven van de huidige gezondheid van de codebase, en dat deze testresultaten (verleden en heden) kunnen vergelijken om makkelijk regressies te identificeren. Alle testresultaten worden via de tool gerapporteerd naar de klanten. Dit zorgt ervoor dat teams voldoen aan de snelle feedback vereist door DevOps praktijken. Voor meer informatie over spriteCloud’s Software Testing Abonnementsservices, bezoek www.spritecloud.com.



Over spriteCloud B.V.



spriteCloud B.V. is een onafhankelijk software en cybersecurity testing bedrijf met een hoofdkantoor in Amsterdam, opgericht in 2009. Het bedrijf specialiseert zich in het aanbieden van kwaliteitsborging testing services, inclusief functionele testing, test automation, prestatie- en loadtesting, vulnerability scanning, en penetratie testing, plus test management en consultancy services. Voor meer informatie, bezoek www.spritecloud.com. Je kan spriteCloud volgen via LinkedIn, Twitter, YouTube, Flipboard, Facebook, en GitHub



Over Calliope.pro



Calliope.pro is een DevOps tool voor testresultaten, ontwikkeld, onderhouden, en ondersteund door spriteCloud B.V. Testresultaten worden gerapporteerd op een centraal dashboard, wat alle stakeholders de mogelijkheid geeft om deze te delen, vergelijken en analyseren. Calliope.pro zorgt ervoor dat het gehele team de verantwoordelijkheid van kwaliteitsborging kan delen. Calliope.pro bestaat in gratis en betalende abonnementsversies. Bezoek www.calliope.pro voor meer informatie of om een account aan te maken.