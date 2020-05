FNV MOOI: “Stel mondkapjes verplicht. Wij zijn geen proefkonijnen!”

Werknemers in de kappersbranche zijn - net als voor de verplichte sluiting - bang om aan het werk te gaan zonder beschermingsmaatregelingen. In een QuickScan die FNV MOOI onlangs hield onder zijn leden gaf meer dan 50% aan alléén aan het werk te willen met goede beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handschoenen.



Anderhalvemetersamenleving

Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI: “Werknemers maken zich erg ongerust over de geruchten in de media dat salons weer open mogen zonder verplicht met een mondkapje te werken. Regelt de werkgever niets, dan zal een werknemer in de kappersbranche zonder mondkapje aan het werk moeten, ondanks de anderhalvemetersamenleving. Dan is er dus niets veranderd ten opzichte van 23 maart, de dag van de verplichte sluiting!”



Geen proefkonijn

“Wij zijn net één grote telefoon”, zegt Marga Patijn, voorzitter FNV MOOI. “Wij begrijpen de bange werknemers volledig. Wij zijn voor de opening van de salons, maar wij vinden het onbegrijpelijk dat de overheid eerst contactberoepen verplicht sluit omdat 1,5 meter afstand tot elkaar houden niet haalbaar was, en die eis nu blijkbaar overboord gooit. Er is niets veranderd behalve dat er een paar IC-bedden minder bezet zijn, dus we kunnen weer aan het werk zonder mondkapjes. We zijn toch geen proefkonijnen!”



Ongeloofwaardig

“Wij kunnen ons niet voorstellen dat de minister-president vanavond die geruchten bevestigt. Dan zou hij volstrekt ongeloofwaardig zijn. Wij maken ons er sterk voor dat mondkapjes verplicht worden in de contactberoepen. Denk hierbij aan kappers, nagelstylisten, visagisten, schoonheidsspecialisten, en pedicures.” FNV MOOI roept minister-president Rutte daarom op mondkapjes verplicht te stellen en te zorgen voor de veiligheid van hun achterban. Marga: “Minister-president Rutte, regel mondkapjes voor ons!”



Kijk voor meer informatie op https://fnvmooi.nl/