1m50Loket maakt organisaties met afstand de beste

‘S-HERTOGENBOSCH, 16 APRIL 2020 – Zolang er geen vaccin is, moet men zich aan de ‘anderhalve meter-maatschappij’ houden. Het 1m50Loket stoomt organisatoren, bedrijven en instellingen klaar voor het nieuwe normaal door zowel bestaande situaties aan te passen als nieuwe situaties te ontwikkelen. Alle facetten, van veiligheidsmonitoring tot concrete aanbevelingen tot op maat gemaakte creatieve & technische implementaties, ondergebracht bij één partij. Het 1m50Loket levert een essentiële bijdrage aan het coronaplan van alle sectoren, zoals dinsdag 15 april benoemd door minister Wiebes.



Hoe gaat 1m50Loket te werk?



Tijdens het intakegesprek op locatie wordt een quick scan gemaakt van de huidige logistieke situatie, de inrichting en communicatiemiddelen. Een creatief actieplan sluit hierop aan dat voldoet aan alle veiligheid en crowd communicatie eisen passend binnen de overheidsmaatregelen van ‘het nieuwe normaal’ én bij de merkpositionering van de onderneming. Voor de uitvoering zijn vervolgens implementaties mogelijk als een crowd management plan, publieke monitoring, creatieve ‘houd afstand ontwerpen’ zoals 1m50 meubilair, elementen ter aanduiding van de gewenste spreiding van mensen in de ruimte, maar ook creatieve ideeën voor de (her)opening van het pand en het uitdragen van het label. Zodat medewerkers en bezoekers vol vertrouwen en enthousiasme naar het gebouw of event komen.



Privacy First



De crowd management producten van 1m50Loket slaan geen beelden op, traceren geen persoonlijke gegevens - zoals een MAC adres of WIFI connectie - en werken uitsluitend binnen de kaders van de AVG. 1m50Loket staat klaar om talloze crowd management vraagstukken op te kunnen lossen zonder te tornen aan de privacy van bezoekers.



Jarenlange ervaring



1m50Loket is een initiatief van Artishock events en CrowdCom. In deze crisistijd hebben heeft het bedrijf hun kennis, kunde en creativiteit ingezet om Nederland 1m50Proof te maken. Het bedrijf is specialist in live belevingen voor grote groepen mensen en werken al jaren op dit gebied samen, van grootschalige sport events, culturele ontmoetingen tot Nationale Koningsdagen.



Marijn Roelofsen, eigenaar CrowdCom: “We hebben een trackrecord van vele jaren op gebied van crowd management van evenementen: advies, technische ondersteuning, monitoring bij evenementen in de openbare ruimte, bij evenementenlocaties, stadions, winkels, festivals en in gemeentes. We beschikken over een eigen video analyse systeem (software en camera’s) om publiek te tellen en te controleren. Dit systeem vertaalt de beweging en hoogte van personen in teldata. Door bezoekers te tellen weten we precies hoeveel bezoekers op een locatie zijn en hoeveel bezoekers nog zijn toegestaan. We delen deze informatie bijvoorbeeld via onze app maar ook via informatiezuilen bij de ingang.”



Als specialist in Live Communicatie & Events is het ontwerpen van creatieve ideeën een key asset van Artishock events & marketing. Mechtild Stultiens, directeur-eigenaar: “Wij bedenken al 25 jaar groot- en kleinschalige evenementen en communicatiecampagnes met inachtneming van alle protocollen op gebied van o.a. veiligheid en crowd control. Een strakke communicatieaanpak die past bij specifieke doelgroepen is nu nog belangrijker dan voorheen omdat het zenden van nieuwe signalen rondom de ‘1m50-wereld’ alleen helpt als deze op een efficiënte en aantrekkelijke wijze door hen worden gedeeld worden zodat ze beklijven en tot het juiste gedrag aanzetten. Bovendien is een merkpositionering een belangrijk goed dat wij bewaken binnen de anderhalvemeter-samenleving.”



Meer informatie?



Kijk op www.1m50Loket.nl voor meer informatie omtrent hèt loket voor alle organisatoren, instellingen en bedrijven met vragen over ‘het nieuwe normaal’. Aansluitend op de Quick Scan maakt de klant de keuze om voor een uitgewerkt plan en vervolgens de uitvoering te gaan.