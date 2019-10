OU terug in top 2 van de 14 universiteiten in landelijke NSE 2019

De Open Universiteit is in de ranglijst van de 14 universiteiten die zijn aangesloten bij de Vereniging van Nederlandse universiteiten VSNU, van de vijfde plaats vorig jaar terug op de tweede plaats in de landelijke Nationale Studenten Enquête 2019. Bovendien scoren zes van de zeven bachelor- en vier van de negen masteropleidingen van de Open Universiteit de eerste plaats in de ranglijsten van hun studierichtingen in deze enquête. De waardering met de tweede plaats van de 14 universiteiten heeft de Open Universiteit gekregen met een tevredenheidsscore van 4.20 op een schaal van 1 tot 5, na Wageningen University. De derde plaats is voor de Universiteit Twente.



Onderwijskwaliteit verder verbeterd



Rector magnificus van de Open Universiteit (OU), prof. dr. Theo Bastiaens: ‘Wij zijn heel blij met dit mooie resultaat. Onze voortdurende inzet om met ons onderwijs modern, flexibel en innovatief te zijn, zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Fantastisch dat onze studenten de ervaren onderwijskwaliteit zo mooi waarderen! Dat blijkt ook uit het behoorlijk gestegen percentage studenten dat hun studie bij de Open Universiteit met de maximale tevredenheidsscore 5 waardeert! Ik ben vooral trots op onze mensen die daar dagelijks een enorme inzet voor leveren.’



Hoogste tevredenheidsscores



Zes van de zeven OU-bacheloropleidingen (Psychologie, Bedrijfskunde, Informatiekunde, Informatica, Milieu-natuurwetenschappen en Algemene cultuurwetenschappen) en vier van de negen OU-masters (Psychology, Onderwijswetenschappen, Computer Science en Kunst- en cultuurwetenschappen) oogsten de hoogste tevredenheidsscore van alle universiteiten die deze studies aanbieden. Twee masters (Rechtsgeleerdheid en Software Engineering) zijn tweede in de ranglijsten van deze studierichtingen. Drie masters die ook hoog scoren (Management, Business Process Management & IT en Environmental Sciences), zijn de enige opleidingen in deze studies volgens de indeling van CROHO.



OU-studenten waarderen de aspecten informatievoorziening, inhoud, wetenschappelijke vaardigheden, studielast, studiefaciliteiten, docenten, toetsing en beoordeling zeer positief: zij scoren hiervoor een top 3-notering van de 14 universiteiten.



Onafhankelijk onderzoek onder studenten



Het onafhankelijke onderzoeksinstituut Ipsos benadert voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) ruim 700.000 studenten uit het hoger onderwijs, waarvan jaarlijks bijna 270.000 studenten deelnemen. Het betreft een jaarlijks, landelijk onderzoek, waarin studenten een oordeel mogen geven over hun opleiding en hogeschool of universiteit. Door deel te nemen helpen studenten de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland transparant te maken en te verbeteren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van Stichting Studiekeuze123. Dit is een gezamenlijk initiatief van het hoger onderwijs en de studentenorganisaties. Het ministerie van OCW financiert Studiekeuze123. De studentenoordelen van de NSE 2019 worden gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl.