ThiemeMeulenhoff breekt monopolie atlassenmarkt



Nieuwe atlas Alcarta maakt de wereld voor iedereen toegankelijk



AMERSFOORT, 8 maart 2018 – Het Nederlandse onderwijs is een nieuwe atlas rijker. Vandaag presenteert ThiemeMeulenhoff de eerste editie van Alcarta. Aan deze nieuwe Nederlandse wereldatlas is ruim drie jaar gewerkt door een team van atlasspecialisten en cartografen. Tot vandaag had de Grote Bosatlas het monopolie in de schoolatlassenmarkt. ThiemeMeulenhoff wil dit monopolie breken met inhoudelijke verbeteringen, een aantrekkelijke prijs en een gratis online versie. André Kuipers neemt vandaag het eerste exemplaar in ontvangst.



Geografisch verhaal



Maarten Boddaert, initiatiefnemer van Alcarta, zag veel verbetermogelijkheden voor een nieuwe atlas: “Een atlas is geen willekeurige verzameling van kaarten. Je vertelt er een geografisch verhaal mee. Wij hebben gezorgd voor een logische volgorde van de ruim 700 kaarten. Daarnaast is alle informatie intuïtief en eenvoudig te vinden dankzij een speciaal ontworpen kleuren- en symbolensysteem.” De gedetailleerde kaarten in Alcarta raken veel actuele thema’s zoals gezondheidszorg, voedsel, verstedelijking, globalisering en klimaat-verandering. Door hun opbouw en eigenschappen zorgen de kaarten voor een beter begrip van de wereld.



Online versie



Naast de gedrukte versie is Alcarta ook volledig online beschikbaar. Iedereen kan hier alle kaarten uit de atlas gratis bekijken. De kaarten worden regelmatig voorzien van aanvullende actuele content. Pieter Fock, portfoliomanager bij ThiemeMeulenhoff: “Elke kaart uit Alcarta hebben wij gekoppeld aan Google Earth. Doordat leerlingen de kaarten in Google Earth kunnen bekijken, gaat alle informatie voor hen nog meer leven. Ook zijn veel kaarten in 3D beschikbaar. Voor leerlingen een innovatieve manier om met een atlas en het vak aardrijkskunde bezig te zijn. Docenten krijgen nieuwe mogelijkheden om met de atlas in hun les te werken.”



André Kuipers



Vandaag neemt André Kuipers het eerste exemplaar van Alcarta in ontvangst. Als astronaut genoot hij van het uitzicht op onze planeet. Maar zag hij ook hoe kwetsbaar de aarde is. Veel van de gevolgen van menselijk handelen op het milieu zijn terug te vinden in Alcarta. Veel thema’s in de atlas raken de projecten waar André Kuipers zich voor inzet.



Alcarta is vanaf vandaag verkrijgbaar bij alle Nederlandse (school)boekhandels en online.



