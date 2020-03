Stellen vinden nieuwe manieren om tijd thuis goed te benutten

Webshop in luxe erotische lingerie groeit met 91%



Amsterdam, 19 maart 2020 – Horeca en een aantal winkels zijn door het coronavirus momenteel gesloten, waardoor consumenten zich concentreren op online shoppen. De omzet van luxe erotiekbedrijf Pleasurements in Amsterdam groeit met 91% dankzij hun webshop. Het regulaire winkelbezoek neemt af, maar de vraag in de webshop naar erotische items is groter dan ooit.



Rebecca van der Wurff (34) richtte tien jaar geleden Pleasurements op: een exclusief merk en (e)-boetiek met erotische couture voor vrouwen. Van der Wurff licht de huidige ontwikkelingen in de markt toe: “We zien een stijging in de vraag naar onze producten via de webshop. Het vooruitzicht van een lange tijd thuisblijven met een partner zorgt ervoor dat stellen nieuwe manieren uitvinden om de tijd goed te benutten. Wij kunnen de vraag op het moment nauwelijks aan.”



Verkoop erotische items stijgt



“In vergelijk met vorig jaar heeft de online shop van Pleasurements een omzetgroei van 91%. Onze webshop bestaat dit jaar 10 jaar, en we hebben de laatste jaren een stabiele omzet,” aldus van der Wurff. Ze vervolgt: “We zien vooral een stijging in verkoop van de meer erotische items. En een vraag naar intieme verzorgende producten zoals massageolie. We verwachten ook een nieuwe voorraadlevering. Bovendien introduceren we nu ook bewust een nieuw merk (Slow Sex), met diverse soorten oliën, om in te spelen op de veranderde vraag.”