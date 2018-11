Hollands merk Zusss roept klanten op in actie komen voor Jemen

Zusss start vandaag op Facebook een campagne om een zo groot mogelijk donatiebedrag voor Jemen te realiseren. In een Facebook-bericht roept Zusss al haar volgers op het bericht zo vaak mogelijk te delen. Staat de teller op 2.000x gedeeld? Dan verdubbelt zij haar donatiebedrag van €12.124,89 naar €24.249,78 voor het speciale giro-nummer 7244 van het Rode Kruis.



De donatie-actie is in het leven geroepen rondom het enorme succes van het aantal Black Friday en Cyber Monday bestellingen bij het merk. Een moment waarop miljoenen mensen op de wereld bezig zijn met koopjes jagen. Wat daardoor een enorm tegenstrijdig gevoel onder het Zusss personeel opriep. Femke van der Hoef en Sietske van Hartingsveldt, eigenaressen van Zusss: “Een campagne als Black Friday activeert in korte tijd zoveel mensen. Hoe fijn zou het zijn om de aandacht van al deze mensen te gebruiken om ze wakker te schudden voor de noodkreet uit Jemen.”



Het hulpbehoevende gebied in Jemen is slecht toegankelijk voor zowel hulporganisaties als journalisten. Het ontbreken van deze journalisten op een dergelijke plek als Jemen, betekent dat de aandacht in de media vrijwel onmogelijk is. “Daarom bundelen wij graag onze krachten door onze eigen kanalen in te zetten en dat van onze klanten. Samen bereiken we namelijk meer.” aldus Femke van der Hoef en Sietske van Hartingsveldt.



Wie ook een steentje bij zou willen dragen om de verdubbeling van het donatiebedrag mogelijk te maken, kan terecht op de Facebookpagina van Zusss.



Zelf doneren? Dat kan hier: https://tikkie.me/pay/RodeKruis/e30ef7v4rllgeikgoa...



Liever zelf overschrijven?



Doneer op Giro 7244 of IBAN NL19 INGB 0000 0072 44 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Vermeld erbij dat de donatie voor Jemen is.