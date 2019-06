Sneller elektriciteitsstoringen oplossen dankzij slimme meter

Bijna 430.000 slimme meters van netbeheerder Liander zijn sinds een paar maanden geüpdatet met een signaleringssysteem. Dankzij dit systeem kunnen stroomstoringen veel sneller worden opgelost. Liander is met dit systeem veel minder afhankelijk van klanten die storingen doorbellen.



Al een aantal jaar plaatsen netbeheerders nieuwe digitale meters bij huishoudens. Uniek zijn de 429.500 slimme meters van Liander die zijn geüpdatet met een signaleringsfunctie. De meter stuurt een signaal naar Liander als deze een stroomstoring ziet. Wanneer meerdere slimme meters in hetzelfde gebied dit signaal doorgeven licht een alarm bij de netbeheerder op. Ter controle ‘pingt’ Liander de slimme meters door een signaal naar ze te sturen. Als de meters hier niet op reageren is sprake van een laagspanningsstoring in de wijk. Liander stuurt dan direct een monteur op pad en publiceert de storing op zijn website en twitter.



Storingen veel sneller oplossen

Op 2 maart kwam het signaleringssysteem voor het eerst in actie bij een stroomstoring in Ede. Om daarna nog 65 keer dienst te doen. De eerste ervaringen laten zien dat storingen tot 20 minuten sneller opgelost kunnen worden. In een aantal situaties was de storing zelfs al opgelost toen klanten erover belden. Met het signaleringssysteem is Liander veel minder afhankelijk van klanten die bellen om stroomstoringen door te geven.



Veiligheid

Het signaleringssysteem draagt ook bij aan een veilige situatie. Recent gaf de slimme meter van een aansluiting voor de openbare verlichting op een drukke provinciale weg een signaal door. Hierdoor kon Liander de storing overdag al oplossen, zodat weggebruikers ’s avonds weer op een goed verlichte weg konden rijden.



Toekomst

Klanten hoeven niets te doen om de slimme meter te updaten. Dat doen de fabrikanten. Er zijn een aantal type slimme meters die geüpdatet kunnen worden: de Landis+Gyr SMR 4 en 5 en de Iskra SMR 5. Eind 2020 verwacht Liander dat 918.500 slimme meters zijn geüpdatet met de signaleringsfunctie. Ruim 20% van alles slimme meters in het gebied van Liander. Nieuwe meters van Landis+Gyr en Iskra worden altijd met de signaleringsfunctie geïnstalleerd.