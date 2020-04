UVC-licht het nieuwe reinigen in Corona tijden

Fervent seksspeeltjes-gebruikers, je aandacht voor het volgende:



Je handen wassen na (oké, bijna) elk toiletbezoek is een no brainer. Maar hoe zit dat eigenlijk met jouw seksspeeltjes? Zit je te klooien met babyshampoo en een geïmproviseerd teiltje, of gebruik jij enkel keukenpapier voordat je ze weer opbergt onder je stoffige bed? Dat moet makkelijker kunnen. Daarom introduceert Chloé de Bie de PureSan, jouw nieuwe lievelings-gadget om seksspeeltjes veilig te steriliseren na een intiem moment met jezelf of een ander.



Er komen geen enge chemicaliën bij kijken die je normaliter ver weg van je poes wilt houden. Wat dan wel? UVC licht die de bacteriën, virussen en schimmels onschadelijk maakt. De PureSan doet er slechts 90 seconden over om 99.9% van die bacteriën te doden.



En dat is nodig. Want wist je dat het HPV virus 24 uur na gebruik nog steeds te vinden is op een vibrator, ook na een standaard schoonmaakbeurt?



[Aanvullend stuk Menstruatiecups]



Maar er zijn meer voorwerpen die je doos bereiken naast die oh, zo plezierige toys. Steeds vaker maken we gebruik van menstruatie cups in plaats van ouderwetse en vervuilende tampons. Surprise: met de PureSan hoef je deze niet meer uit te koken in een pan, onze gadget steriliseert hem voor je.



Ook leuk: de PureSan is verkrijgbaar in het blauw, dus dit vrouwvriendelijk product krijgt geen Pink Tax. Oplaadbaar met een compacte accu kan 'ie ook mee op reis voor pleasure on the go.



Ben je een super vroege vogel? Dan is deze onmisbare gadget voor €30 te bestellen via onze campagne op IndieGogo.



[Aanvullend stuk goed doel]



PureSan wil niet alleen jou, maar iedereen een schoon en zorgeloos gevoel geven. Daarom doneren wij 1 euro van de verkochte PureSan aan femme international bij te dragen aan meer hygiëne voor zoveel mogelijk mensen.



Dus, houdt die SOA op afstand, en de PureSan op je nachtkastje.



Go, go, go, naar IndieGoGo om de PureSan te bestellen: https://mypuresan.com/campaign



VOLG ONS



Op Instagram https://www.instagram.com/puresan_official/?hl=nl en Facebook [https://www.facebook.com/Puresan-112136760441170/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBKf7qz3Vgv45tXWKq0PGiONt32ey1ZJx_Ec53Uso1RkZafy8Xd-8lgZCfuk4rbWm3Ztug-FaltC_j4