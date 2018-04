HEMA boekt recordomzet in 2017 en winst in vierde kwartaal

Investeringen in internationale groei en online werpen vruchten af

Amsterdam, 12 april 2018. De netto omzet van HEMA kwam in 2017 uit op een recordhoogte van €1.235,5 miljoen, een stijging van 3,5% in vergelijking met een jaar eerder. Het genormaliseerde EBITDA* steeg met 14,3% naar €123,7 miljoen. In het vierde kwartaal van 2017 steeg de netto omzet met 3,8% naar €356,9 miljoen en kwam de nettowinst uit op €6,0 miljoen. HEMA rapporteerde een omzetstijging in alle landen waarin zij actief is en in alle belangrijke productcategorieën.

Belangrijkste punten:

· Netto omzet steeg in Q4 2017 met 3,8% naar €356,9 miljoen in vergelijking met €343,9 miljoen in Q4 2016 en het genormaliseerde EBITDA steeg met 19,6% naar €46,9 miljoen in vergelijking met €39,2 miljoen in Q4 2016

· De nettowinst kwam in Q4 2017 uit op €6,0 miljoen tegen een nettoverlies van €0,3 miljoen in Q4 2016

· Netto omzet steeg in 2017 met 3,5% naar €1.235,5 miljoen van €1.193,2 miljoen in 2016

· Genormaliseerde EBITDA steeg in 2017 met 14,3% naar €123,7 miljoen van €108,2 miljoen in 2016

· Groep like-for-like-consumentenomzet steeg in 2017 met 2,1% in vergelijking met 2016

· Online omzet steeg in 2017 met 31% in vergelijking met 2016

· Het nettoverlies kwam in 2017 uit op €30,9 miljoen tegen €26,2 miljoen in 2016. Het verlies bestaat voor het grootste deel uit eenmalige lasten in verband met de herfinanciering en de verkenning van de strategische opties (€23,0 miljoen)

Tjeerd Jegen, CEO HEMA: “We kunnen terugkijken op een sterk jaar waarin we veel hebben bereikt. Zo hebben we in de Benelux onze kleine winkels ingericht volgens het internationale winkelconcept en zijn we een pilot begonnen voor onze grote winkels. Daarnaast hebben we niet eerder zo veel winkels buiten Nederland geopend. Mede hierdoor is de bijdrage van onze internationale activiteiten aan het totaalresultaat verder toegenomen. We verwachten het tempo van onze internationale expansie te kunnen versnellen door winkels te openen in bestaande en nieuwe markten, zoals in Oostenrijk en het Midden-Oosten. De netto omzet steeg tot een recordhoogte en ook het bedrijfsresultaat is wederom toegenomen. Dit is het directe gevolg van investeringen in onze groeistrategie. In de eerste helft van 2017 hebben we het opruimprogramma om overtollige voorraden te reduceren afgerond. De extra omzet die het opruimprogramma in de afgelopen jaren genereerde, hebben we weten vast te houden. Tegelijkertijd wordt deze omzet behaald tegen hogere marges. Ook in de komende periode blijven we ons concentreren op het verbeteren van de brutomarge. In het vierde kwartaal van 2017 hebben we wederom een nettowinst geboekt. Over het hele jaar hebben we echter nog wel een nettoverlies gerapporteerd. Dit komt voor een groot deel door eenmalige financieringslasten en kosten die we hebben gemaakt voor het onderzoeken van onze strategische opties. Zonder deze kosten zou het verlies in 2017 minimaal zijn.”

Operationele resultaten

De netto groepsomzet van HEMA steeg in 2017 met 3,5% naar €1.235,5 miljoen van €1.193,2 miljoen in 2016. De omzetstijging was het resultaat van hogere like-for-like-consumentenomzet (+2,1%), een netto toename van het winkelbestand met 15 winkels en meer leveringen aan franchisenemers. In 2017 is de like-for-like-consumentenomzet voor het derde jaar op rij gestegen. HEMA zag in alle belangrijke productcategorieën de omzet toenemen. De omzetstijging in huishoudelijke artikelen en persoonlijke verzorgingsproducten met 6,6% was het grootst, gevolgd door kleding (+2,6%) en food (+0,4%). Daarnaast profiteerde HEMA van de introductie van een zeer breed schoolspullenassortiment en haar nieuwe loyaliteitsprogramma ‘meer HEMA’.

In Q4 2017 steeg de netto groepsomzet van HEMA met 3,8% in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor. De like-for-like-consumentenomzet steeg in het vierde kwartaal met 0,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2016. Door het sluiten van de outletwinkels in de eerste helft van 2017 en een betere inkoop wist HEMA haar brutomarge verder te verbeteren. De brutomarge kwam in 2017 uit op 46,5%, dat is 160 basispunten hoger dan in 2016. In het vierde kwartaal van 2017 was de brutomarge 46,9%, 145 basispunten hoger dan in dezelfde periode in 2016.

Genormaliseerd EBITDA

HEMA boekte in 2017 een genormaliseerd EBITDA van €123,7 miljoen, dat is 14,3% hoger dan in 2016. In Q4 2017 kwam het genormaliseerde EBITDA 19,6% hoger uit op €46,9 miljoen tegen €39,2 miljoen in Q4 2016. De groei van het genormaliseerde EBITDA werd voornamelijk veroorzaakt door de hogere netto omzet en brutomarge. In Q4 2017 boekte HEMA een nettowinst van €6,0 miljoen tegen nettoverlies van €0,3 miljoen een jaar eerder. Over heel 2017 kwam het nettoverlies uit op €30,9 miljoen tegen €26,2 miljoen een jaar eerder. Zonder eenmalige kosten in verband met de herfinanciering en het onderzoeken van strategische opties (€23,0 miljoen) zou het verlies tot een minimum gereduceerd zijn.

HEMA realiseerde in alle landen waarin zij actief is een omzetgroei. Het internationale winkelnetwerk groeide in 2017 met een recordaantal van 25 winkels. HEMA voegde 20 winkels in Frankrijk toe, drie in Spanje, één in België en één in Duitsland. In Duitsland werd de grootste omzetgroei geboekt als gevolg van succesvolle winkelopeningen in Keulen (Q4 2016) en Frankfurt in het laatste kwartaal van 2017. De omzetstijging in Frankrijk (+20,4%) en België en Luxemburg (+3,6%) werd eveneens gedreven door een toegenomen like-for-like-omzet en de opening van nieuwe winkels. In het eerste half jaar van 2018 opent HEMA haar eerste winkels in Oostenrijk en later dit jaar volgen de eerste winkels in het Midden-Oosten. HEMA heeft de ambitie om in 2018 30 tot 35 winkels te openen buiten de Benelux.

Versterking management

In 2017 is het managementteam van HEMA met twee leden versterkt. In maart is Tico Schneider aangetreden als Country Director Netherlands en Adrian Porteous is aangetreden als Director of Logistics & Supply Chain.

* Voor de definitie van het genormaliseerde EBITDA verwijzen wij u naar het jaarverslag van 2017. (zie “Adjusted EBITDA”)

Informatie over HEMA

Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. De producten en diensten van HEMA kenmerken zich door goede kwaliteit, een goed ontwerp voor een scherpe prijs. Bij alles wat we doen staan onze klanten op nummer één. HEMA heeft 30.000 eigen producten en diensten, meer dan 700 winkels in 9 landen, twee continenten en ruim 11.000 medewerkers.

