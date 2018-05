Trendwatcher Deborah Nas: Deze 3 tech-innovaties gaan de retail veranderen

Technologie verandert de winkelbranche in razend tempo. Verregaande digitalisering maakt sneller en effectiever innoveren mogelijk en de gevolgen hiervan zijn duidelijk merkbaar.

Tech-giganten en start-ups halen gevestigde partijen links en rechts in. Met innovatieve producten, diensten en businessmodellen zetten zij markten volledig op hun kop.

Vooraanstaand trendwatcher, spreker en hoogleraar Deborah Nas signaleert 3 disruptieve tech-innovaties die de manier waarop we winkelen ingrijpend veranderen. Deze start-ups gebruiken Internet of Things-technologie om te beïnvloeden hoe jij ontdekt, beslist en - uiteindelijk - koopt.

1.Spinn Coffee

Ontwikkeld door Nederlanders, maar inmiddels gevestigd in Silicon Valley: Spinn Coffee. De start-up ontwikkelde een connected koffiemachine met een koffieplatform voor lokale koffiebranderijen. Is je koffie op? Dan bestelt de machine automatisch nieuwe. Het pakketje valt de volgende dag door je brievenbus.

Ook zet het apparaat koffie in alle soorten en maten. Van Cappuccino tot Lungo en van een kleine Espresso tot een hele kan vol. Het apparaat herkent bonen automatisch en gebruikt vervolgens een online koffierecept waarmee je volgens de brander bij deze bonen de lekkerste koffie zet. Je kunt daarnaast andere koffieproevers volgen en hun persoonlijke playlists overnemen. Een soort Spotify voor koffie, zeg maar.

Zoals zoveel start-ups die hardware ontwikkelen, heeft Spinn Coffee flinke vertraging opgelopen. Het bedrijf moet de eerste producten nog leveren aan klanten. Een nieuw product ontwikkelen is dan ook bepaald niet gemakkelijk. Maar slaagt Spinn Coffee hierin? Dan kan dit unieke concept wel eens een schokgolf veroorzaken in koffieland.

https://www.spinn.com

2.MADE

Dit Engelse interieurmerk begon als online speler met een innovatief businessmodel. Eigen ontwerpen gaan pas bij voldoende bestellingen in productie: design voor een redelijke prijs. Het bedrijf heeft daar het TalentLAB aan toegevoegd. Jij uploadt een design; MADE beoordeelt het en maakt een selectie beschikbaar voor consumenten. Zodra voldoende mensen een aanbetaling doen, gaat je ontwerp in productie.

Sinds kort opent MADE ook fysieke winkels. Maar waar laat het bedrijf zijn enorme online productaanbod op de schaarse en dure vierkante winkelmeters? De bedachte oplossing is innovatief en werkt wonderbaarlijk goed!

Bij binnenkomst in de winkel pak je als klant een tablet uit het rek. Je houdt deze tegen het MADE-logo op een productverpakking en ziet informatie over het product en de mogelijke varianten. In elke winkel vind je daarnaast een grote wand met ansichtkaarten van andere producten. Hou de tablet ertegenaan en stel zo je persoonlijke verlanglijstje samen.

https://www.made.com

3.Amazon Go

In Nederland zijn we net gewend geraakt aan contactloos betalen. Amazon is echter al mijlen verder met het innovatieve Amazon Go-concept, mogelijk gemaakt door wat het bedrijf Just walk out technology noemt.

Kom je een winkel binnen? Scan dan de QR-code uit de Amazon Go-app. Je bergt je telefoon weer weg en begint met winkelen. Alles wat je uit het schap pakt, verschijnt automatisch op je rekening. Op elk gewenst moment kun je deze bekijken en eventueel aanpassingen maken. Afrekenen gebeurt automatisch wanneer je naar buiten loopt.

Amazon gebruikt hiervoor een combinatie van sensoren, camera’s en Artificial Intelligence. Is er dan helemaal geen personeel meer in de winkel? Jawel, maar dat houdt zich voornamelijk bezig met het bijvullen van schappen en het adviseren van winkelende klanten. Daar kan Albert Heijn to go nog wat van leren!