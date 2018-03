Catawiki veilt schilderij 'Ecce Homo' toegeschreven aan Murillo

Dit jaar is het iets meer dan 400 jaar geleden dat de schilder Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682) in Sevilla werd geboren. Uit zijn rijke oeuvre komt zelden iets op de markt. Catawiki heeft de eer het bijbelse werk 'Ecce Homo' ('zie de mens'), toegeschreven aan Murillo en diens atelier aan te bieden. De veiling is inmiddels gestart en geïnteresseerden kunnen tot en met 25 maart 20.00 uur een bod plaatsen. Dit bijzondere schilderij heeft een geschatte opbrengst van 200.000 tot 300.000 euro.



Het werk is aan Murillo toegeschreven door professor Enrique Valdivieso, auteur van de oeuvrecatalogus van de kunstenaar. Het is een schilderij in olieverf op doek, 98 bij 73 cm groot en is te dateren tussen 1665 en 1670. Het toont Jezus Christus in een rood gewaad, met de doornenkroon, vastgebonden, een stok in zijn handen vasthoudend terwijl hij schuin naar beneden kijkt. In al zijn genialiteit weet Murillo op deze manier een moment van diepe introspectie en emotie in het gezicht van Christus op het doek te vangen. De schilder toont precies het moment waarop hij, met zijn blik naar beneden, zijn lot heeft aanvaard.



De Sevilliaanse meester schiep een iconische figuur, geïnspireerd door de 'Ecce Homo' van Titiaan, die Murillo kende uit het Prado. Hij gebruikte de iconografische elementen die typerend zijn voor het afbeelden van de 'Ecce Homo', zoals de rode tuniek (de spotmantel), de doornenkroon en de stok als scepter in de handen van de bespotte Jezus die voor Pilatus is gebracht. Tegelijkertijd geeft hij zijn eigen interpretatie.



‘Deze 'Ecce Homo' is een prachtig voorbeeld van de techniek en stijl van de meester. Dit schilderij heeft Murillo in zijn latere periode gemaakt. Het toont zijn vakmanschap in het vastleggen van de delicate spieren van het torso met een penseelstreek. Met behulp van kleur en licht creëert hij subtiele contrasten die van de geschilderde figuur Jezus Christus bijna een mens van vlees en bloed maken en het schilderij van een ingetogen dramatiek voorzien, iets dat op de kijker na vier eeuwen nog steeds effect heeft" aldus Michiel Vliegenthart, kunstexpert bij Catawiki.



Het werk behoorde tot 1940 tot het Hertogdom van Sevilla. Tijdens de Spaanse burgeroorlog werd het schilderij in beslag genomen en bewaard in het Museo del Prado. Na de oorlog, op 28 augustus 1940 gaf de Spaanse overheid het kunstwerk terug aan de eigenaar, de hertog van Sevilla, Francisco de Paula de Borbón y La Torre, een neef van koning Alfonso XIII. Momenteel bevindt het schilderij zich in een adellijke privécollectie in Madrid.



Het werk wordt aangeboden met technische rapporten en certificaten die de authenticiteit ervan garanderen. Er werd onder meer een studie gedaan met micro-monsters van pigmenten en het canvas van het werk. Daarnaast werd een een analyse gemaakt door middel van röntgen- en digitale fotografie met behulp van infrarood- en ultraviolet licht die het creatieproces en de uitgevoerde restauraties laten zien. Er zijn ook documenten over de inbeslagname en terugkeer van het werk uit het Archief, afkomstig van het Instituut voor Cultureel Erfgoed van Spanje (IPCE) en een certificaat van expertise van de hand van professor Enrique Valdivieso.



‘Voor ons is het een eer om deze 'Ecce Homo' van de Sevilliaanse meester in onze onlineveiling te kunnen aanbieden zodat iedereen over de hele wereld met slechts een paar muisklikken er aan kan deelnemen. Met onze online veilingen breken we met alle fysieke en geografische barrières en brengen wij de grote kunstwerken dichtbij de verzamelaar’, voegt Michiel Vliegenthart eraan toe.



De veiling is inmiddels gestart en eindigt op zondag 25 maart om 20.00 uur. Via de volgende link kunnen de details van het werk bekeken worden en kan de veiling realtime gevolgd worden: www.catawiki.nl/murillo