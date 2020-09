HMK Medical maakt steeds meer mondkapjes, vrijdag opening fabriek

Vrijdag 18 september om 17.00 uur opent burgemeester Jos Wienen van Haarlem de mondkapjesfabriek van HMK Medical in zijn stad. Met de opening komt een einde aan een geslaagde periode van opbouwen, uitproberen en verfijnen. HMK Medical produceert op dit moment met vier machines wekelijks 400.000 mondkapjes voor afnemers uit binnen- en buitenland. De productie gaat stapsgewijs omhoog naar circa 1,5 miljoen per week.



HMK Medical is opgericht door de Haarlemse ondernemer Sander Borchart. Zijn bedrijf BMS Auto- en Projectstoffering is marktleider in het stofferen van onder meer treinen, bussen, trams en auto’s. Hij vond het bij het uitbreken van de coronacrisis ergerlijk dat mondkapjes vooral uit Azië kwamen en vaak tegen woekerprijzen werden verkocht. Omdat BMS gespecialiseerd is in technieken en materialen die bij de productie van mondkapjes vereist zijn zoals computer gestuurd snijden, borduren en naaien durfde Borchart het aan om in samenwerking met een aantal externe deskundigen HMK Medical te beginnen. Die afkorting staat voor Hollandse Mondkapjes.



De 3-laags mondkapjes van HMK Medical zijn herkenbaar aan licht oranje gekleurde elastiekjes, een tulp-logo en gecertificeerd door een gerenommeerd Europees bureau. Het betreft zogenoemde IIR-mondkapjes, bedoeld voor de medische sector, de dentale sector, reizigers, mensen in contactberoepen, OV-bedrijven, luchtvaartmaatschappijen en consumenten.



HMK Medical levert inmiddels aan afnemers uit binnen- en buitenland. In de komende weken traint HMK Medical circa 30 nieuw aangetrokken werknemers en komen de computergestuurde machines optimaal in bedrijf. Per week worden nu al ruim 400.000 mondkapjes geproduceerd en naar het zich laat aanzien zal de productie medio oktober wekelijks op 700.000 stuks uitkomen. In de maanden daarna is een uitbouw naar maximaal 1,5 miljoen per week mogelijk.



Nu aanloopproblemen en kinderziektes uit de wereld geholpen zijn, acht HMK Medical de tijd rijp om het bedrijf aan de Emrikweg 64 in Haarlem officieel te openen. Burgemeester Jos Wienen van Haarlem doet dat vrijdagmiddag 18 september om 17.00 uur. Dat gebeurt in het bijzijn van een beperkt aantal genodigden en met in achtneming van alle corona-regels.