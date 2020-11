'Hokjesdenken zal steeds minder worden'

20 november is de Internationale Transgender Gedenkdag. ANP Expert Support legde drie deskundigen deze stelling voor: Sekse verwijderen van identiteitskaart lost de problemen rondom transfobie niet op.



De experts zijn te vinden in de kolom ANP Experts in de app. De ANP-redactie is niet verantwoordelijk voor deze selectie.



Simon Timmerman, Adviseur Regenboogsteden, Movisie:



“Het verwijderen van sekseregistratie op bijvoorbeeld identiteitskaarten zal transfobie niet direct de wereld uit helpen, maar op de lange termijn zal dit wel degelijk een positief effect hebben. Momenteel is onze maatschappij nog veel te veel ingesteld op de behoefte om mensen te willen indelen in het hokje man of vrouw.



“Als op diverse plaatsen wordt gestopt met onnodige sekseregistratie, dan zal die behoefte en focus op sekse steeds minder worden. Hopelijk wordt ook onze behoefte minder aan de beperkende hokjes van enkel man of vrouw. Door dat los te laten komt er meer ruimte voor seksediversiteit en dan zal hopelijk ook de fobie voor onder andere transpersonen afnemen.”



Mark Hommes, universitair docent op het gebied van transgenders, Open Universiteit:



“Verwijdering van de seksevermelding kan vooral bijdragen aan een afname van geïnternaliseerde transfobie (zelfstigma) en psychische problemen onder transgenderpersonen. Zij voelen dat hen formeel de vrijheid wordt gegeven om hun identiteit los te zien van het binaire man of vrouw. Bovendien kan de publiciteit rondom deze beslissing mogelijk leiden tot meer bewustwording en meer acceptatie in de Nederlandse samenleving.



“Tot slot verwacht ik dat deze Nederlandse beslissing doorwerkt buiten onze grenzen, doordat ook in andere landen de discussie over de noodzaak van m/v in identiteitspapieren gestimuleerd wordt. Het zal helaas niet alle problemen rondom transfobie oplossen, maar het kan dus zeker een nuttige bijdrage leveren.”



Dilana Schaafsma, associate lector Gezond Seksueel Opgroeien, Fontys Hogescholen:



“Wij leven in een heteronormatieve samenleving. Dat wil zeggen dat de meeste mensen onze maatschappij onderscheiden in mannen en vrouwen. Dat wordt bepaald tijdens de conceptie, met elk hun eigen rol.



“Transfobie is, net als homofobie, angst voor datgene wat niet past in dit heteronormatieve straatje. Transgender wordt gezien als iets anders en dit roept weerstand op. Dát is waar we vanaf moeten. Transgender moet een gelijkwaardige optie worden in perceptie van mensen, ook al vormen transgenders een minderheid. Sekse van de identiteitskaart halen zou hiervan een gevolg zijn, maar een oplossing is het niet.”