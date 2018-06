Malafide praktijken in de Rotterdamse bouw aan het licht gebracht

H&D Industrial is een Rotterdamse onderneming in de bouwbranche met klanten verspreid over Nederland. Klanten zijn onder andere Odfjell, Joulz en (één van de grootste klanten) het Rotterdamse Afvalverwerkingsbedrijf AVR. Vandaag zal H&D de stukken van AVR blokkeren (haar retentierecht uitoefenen) omdat AVR weigert te betalen voor de door H&D en haar onderaannemers geleverde diensten.



"Door dit soort praktijken uit te oefenen, zijn in het verleden meerdere bedrijven reeds failliet gegaan. Dit lijkt voor AVR een vaste manier van werken. H&D kan hierdoor zijn onderaannemers niet meer betalen omdat AVR weigert te betalen omdat ze dat ‘simpelweg’ kunnen / wordt toegestaan en een lange adem hebben. Door het bewust rekken van hun goedkeuringen en uitbetalingen gaan hun aannemers failliet en bespaart AVR uiteindelijk veel geld. Al met al een mooi punt om dit type praktijken in de bouwbranche aan het licht te brengen."



Vandaag, dinsdag 5 juni 2018 om 16:00, zal op locatie bij AVR een delegatie van H&D aanwezig zijn om AVR met hun 'malafide praktijken' te confronteren en deze praktijken aan het licht te brengen.