National Geographic ‘City Clean Up' start in Museon

National Geographic start campagne ‘Stop met Plastic’ met de ‘City Clean-Up’ vanaf Museon Den Haag



Op zaterdag 1 juni start National Geographic in 3 steden de campagne ‘Stop met Plastic’ in de steden Den Haag, Nijmegen en Zwolle. In Den Haag vindt de aftrap plaats vanaf het Museon, nabij de dolfijn, van kunstenaar Peter Smith, gemaakt van gerecycled plastic.



Met City Clean-Ups verspreid over Nederland, een online Plastic Plan en veel aandacht op TV en in magazines geeft National Geographic aandacht aan de jaarlijkse campagne ‘Stop met Plastic’. De maand juni staat in het teken van de strijd tegen wegwerpplastic.



City Clean-Ups in Den Haag, Nijmegen en Zwolle



Waar het Plastic Plan helpt wegwerpplastic te verminderen, zijn er Clean-Ups om plastic te verwijderen. Na het succes van de Beach Clean-Ups in Zandvoort en Scheveningen vorig jaar, organiseert National Geographic in juni City Clean-Ups in Den Haag (1 juni), Nijmegen (15 juni) en Zwolle (30 juni). Iedereen die mee wil doen kan zich kosteloos aanmelden via natgeo.nl/stopmetplastic.



9 Miljard kilo plastic



Een dode walvis met 80 plastic tassen in de maag, containers vol plastic in de Waddenzee, een plastic zak op 11km diepte in de Marianentrog… Keer op keer worden we geconfronteerd met de schadelijke gevolgen van plastic vervuiling. Jaarlijks belandt 9 miljard kilo plastic in de oceaan – en dat terwijl veel producten, zoals rietjes en plastic tasjes, makkelijk te vervangen zijn. National Geographic moedigt daarom mensen wereldwijd aan om op Stopmetplastic.nl een eigen Plastic Plan te maken waarin staat welke wegwerpproducten je niet meer wilt gebruiken.







Plastiglomeraat in het Museon – versmelting van lava en plastic



Wat kun je als individu tegen de groei van deze plastic soep doen? Kunstenaar en bioloog Merijn Tinga, alias de Plastic Soup Surfer, zet zich met spraakmakende acties in om de aandacht van het publiek op deze problematiek te vestigen. “Je hebt een call to action nodig”, zegt Merijn, “Dit is het probleem en dit is wat jij er nu aan kunt doen. Een opgeheven vingertje zorgt alleen voor schuldgevoel, maar met een call to action wakker je iemands daadkracht aan. Juist bij de mensen die wel iets goeds willen doen, maar niet weten hoe. Merijn onthulde in 2016 in het Museon de Plastiglomeraat, dit is de nieuwste steensoort op aarde - een versmelting van lava en plastic, afkomstig van Kamilo Beach, Hawaï.



One Planet



De Plastiglomeraat is te zien in de centrale tentoonstelling van het Museon, ‘One Planet’, gebaseerd op de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Voorbeelden van thema’s die in de expositie aan bod komen zijn overbevissing, energie, vluchtelingen, klimaatverandering, discriminatie en watervervuiling.



De plastiglomeraat staat in deze tentoonstelling symbool voor de invloed van de mens op de natuurlijke omgeving en sluit inhoudelijk aan bij het doel om de vervuiling in en om het water te verminderen.



National Geographic campagne



De campagne heeft vele invalshoeken. Presentator/tekstschrijver Harm Edens is dit jaar ambassadeur van ‘Stop met Plastic. Edens is duidelijk over zijn motivatie: “Het bewustzijn over wegwerpplastic is de laatste tijd behoorlijk toegenomen. Toch hoor je nog vaak ‘laat ze in China of Indonesië maar beginnen’ terwijl we ook hier omringd zijn door wegwerpplastic. Als ambassadeur draag ik graag uit wat we in ons eigen leven kunnen doen om te stoppen met plastic.” De campagne wordt daarnaast ondersteund door onder anderen EU-vicepresident Frans Timmermans, Olympisch surfkampioen Dorian van Rijsselberghe, FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen en fotograaf Sacha de Boer. Het tijdschrift National Geographic Junior heeft presentator Buddy Vedder en dierenwetenschapper Sterrin gevraagd om de boodschap . Vedder won eerder dit jaar de Zapp-award voor beste jeugdpresentator en Sterrin toerde het land door met ‘De Grote Reptielenshow’. ‘Stop met Plastic’ is in juni prominent aanwezig in alle kanalen van National Geographic.



Museon, museum voor cultuur en wetenschap



Het Museon is een interactief museum voor cultuur en wetenschap met een educatieve missie. Het Museon wil mensen inspireren om de wereld te ontdekken en met respect te behandelen.