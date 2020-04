Amsterdammers helpen elkaar met #AMS4AMS: op naar een ton voor het Rode Kruis Amsterdam



Amsterdam wordt zwaar getroffen door de coronacrisis. Vooral ouderen en kwetsbare mensen hebben het moeilijk: veel mensen zitten alleen thuis, zonder aanspraak of hulp, zijn bang of bezorgd en raken geïsoleerd. Het Rode Kruis Amsterdam-Amstelland helpt deze mensen zoveel mogelijk, maar meer hulp is heel welkom en hard nodig. Daarom roepen Amsterdamse bedrijven, Amsterdammers op het Rode Kruis Amsterdam te helpen met de actie #AMS4AMS. Zelfs een kleine donatie kan al een groot verschil maken. Het streefbedrag is 100.000 euro; vanaf donderdagavond 16 april wordt op de A’DAM Toren het actuele opgehaalde bedrag geprojecteerd.



Help het Rode Kruis helpen



Elkaar helpen, dat is de missie van het Rode Kruis. In de regio Amsterdam-Amstelland zet de organisatie zich in voor iedereen die in deze tijd extra hulp nodig heeft. Zo koppelt het Rode Kruis vrijwilligers aan ouderen en kwetsbaren in thuisisolatie, helpen vrijwilligers mee aan het bouwen van noodlocaties voor daklozen en het uitgeven van maaltijden en biedt het Rode Kruis ook psycho-sociale hulp. En daar is geld voor nodig. Met een donatie vanaf twee euro kunnen Amsterdammers hun stadsgenoten al op veilige afstand helpen.



Amsterdammers voor Amsterdammers



Hans Brouwer, oprichter van MassiveMusic, partner van de A’DAM Toren en ambassadeur van het Rode Kruis: “Amsterdammers maken de stad, en Amsterdammers hebben elkaar nu meer dan ooit nodig. Daarom vragen we iedereen te geven wat hij of zij kan missen om stadsgenoten te helpen. Een ton ophalen is een ambitieus doel, maar met ieders steun en solidariteit is alles mogelijk. Het Rode Kruis helpt de stad; laten wij als stad het Rode Kruis ook helpen.”



Irene Groenink, communicatieadviseur Rode Kruis Amsterdam-Amstelland: “We zijn ontzettend dankbaar dat ons lokale werk door middel van de actie #AMS4AMS zo goed wordt gesteund en onder de aandacht wordt gebracht. Het geld dat wordt opgehaald is heel hard nodig om de kwetsbare mensen in en rondom onze stad te kunnen helpen. Nu, tijdens deze coronacrisis, maar ook in de toekomst.”



De actie #AMS4AMS is een initiatief van IMA, MassiveMusic, A'DAM Toren, en MediaMonks.