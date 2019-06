Weeg 15 juni je camper in Westzaan

NKC VOERT VEILIGHEIDSCAMPAGNE



Twee op de vijf camperaars hebben hun camper nog nooit gewogen. Om camperaars bewust te maken van het belang van een veilig campergewicht, voert de NKC de landelijke campagne Weet wat je weegt. Op 15 juni kunnen camperaars kosteloos hun camper laten wegen in Noord-Holland, in Westzaan.



De campagne bestaat uit weegmomenten dit voorjaar en een uitgebreide pagina op de NKC-website. Tijdens vijf momenten zijn camperaars verspreid door het land welkom om kosteloos hun camper te wegen. Op zaterdag 15 juni kunnen camperaars tussen 10:00 en 14:00 terecht op Industrieterrein Westzanerpolder, aan de Kleine Steng in Westzaan. De camper wordt dan gewogen en camperaars krijgen een leuke attentie.



Overbelading voorkomen



Door te wegen kunnen camperaars voorkomen dat ze overbeladen op pad gaan. Dit is één op de vier camperaars wel eens overkomen. Dan is er ook nog de 20 procent van de camperaars die geen idee heeft of de camper te zwaar beladen is geweest, simpelweg omdat ze het nog nooit hebben gecheckt. Stan Stolwerk, directeur van de NKC: “We schrikken van deze cijfers.” Overgewicht voorkomen begint volgens Stolwerk bij bewustwording van het gewicht. “Wanneer je weet wat je weegt, kun je maatregelen nemen. We proberen de drempel naar de weegbrug te verlagen. Het is waarschijnlijk geen kwade opzet van de overbeladen camperaar, maar eerder onwetendheid over de gevolgen.”



Veilig de weg op



Overbeladen kan namelijk onveilig zijn, omdat het gewicht de rijstabiliteit beïnvloedt. Ook het remvermogen kan verminderen.



Wanneer is een camper eigenlijk overbeladen? De camper heeft een toegestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Dit is het maximale dat de camper mag wegen inclusief de belading en passagiers. Alles wat de camper meer weegt dan de toegestane maximummassa, is overgewicht.



De NKC raadt aan met een volledig bepakte camper naar een weegbrug te gaan. “Dan weet je wat de camper reisklaar weegt. Neem je de volgende keer andere spullen of meer passagiers mee, dan kun je zelf de rekensom maken. Zo kun je met een verantwoord gewicht op pad.”



Op de pagina www.nkc.nl/weetwatjeweegt staat uitgebreide informatie over het beladen van de camper en afslanktips. Ook staan daar de locaties en data van alle weegmomenten vermeld.



Over NKC



De NKC is Europa's grootste camperclub. Als consumentenplatform behartigt de NKC de belangen van Nederlandse en Belgische camperaars. De NKC heeft eigen verzekeringen, organiseert groepsreizen en is uitgever van onder andere het magazine Kampeerauto. Met het internationale Campercontact.com faciliteert de NKC ruim twee miljoen Europese camperaars in hun zoektocht naar de ideale overnachtingsplaats. Kijk voor meer informatie op www.campercontact.com en www.nkc.nl.