'Geen deprimerend weer op Blue Monday'

Maandag is het weer de derde maandag van het jaar en deze dag is ook wel bekend als Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Het weerbeeld is niet om deprimerend van te worden. Het is overwegend droog, de zon schijnt af en toe en het wordt 4-6 graden.



De zon komt pas om 8:38 uur op en gaat 17:03 uur onder. Op 1 januari kwam de zon om 8:48 uur op en ging om 16:39 uur onder. De daglichtperiode is inmiddels ruim een halfuur meer en de komende tijd gaat het steeds sneller. Wat dat betreft vormt Blue Monday juist het begin van een periode waarin het daglicht flink zal toenemen. Aan het eind van de maand komt de zon om 8:21 uur op en gaat om 17:26 uur onder en is het overdag 40 minuten langer licht dan vandaag!



Weerbeeld niet om depressief van te worden



Het weerbeeld ziet er maandag ook niet heel deprimerend uit. Vooral in de ochtend schijnt af en toe de zon, maar de bewolking neemt wel weer geleidelijk toe en in de avond volgt regen. De wind is matig, in het noordwestelijk kustgebied en bij de Wadden af en toe vrij krachtig. In de vroege ochtend kan het krabben van de autoruiten wel wat met het humeur doen, maar overdag wordt het 4-6 graden. Voor het gevoel is het wel wat kouder, maar goed aangekleed is het prima weer voor een wandeling.



Vorig jaar geregeld zon, in 2019 blauw van de kou



In 2020 bleef het droog en scheen geregeld de zon bij 6-7 graden. Het jaar daarvoor was het ook droog en zelfs vrij zonnig. Het was wel een stuk kouder met temperaturen van een graad of 2 en in de nacht vorst. Blue Monday in 2018 was wel enigszins deprimerend met flink wat regen.



Jaco van Wezel is meteoroloog bij Weeronline.