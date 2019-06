Nieuwe kliniek voor Venezolaanse vluchtelingen opent 1 juli op Curaçao

Stichting Vluchteling helpt kliniek opzetten vlakbij ziekenhuis Willemstad



De komende maanden kunnen Venezolaanse vluchtelingen zonder papieren op Curaçao terecht voor medische zorg. Stichting Vluchteling helpt een kliniek opzetten vlakbij het Sint Elisabeth ziekenhuis in Willemstad. De kliniek opent morgen, maandag 1 juli 2019, en wordt gerund in samenwerking met de lokale stichting ‘Salú pa Tur’, wat ‘gezondheid voor allen’ betekent.



Er is afgesproken met de autoriteiten op Curaçao dat vluchtelingen niet aangehouden of anderszins belemmerd worden om medische hulp te vinden. Stichting Vluchteling verwacht zo ongeveer 50 consulten per dag te kunnen faciliteren, en ruim 7000 mensen te helpen tot het eind van het jaar. Volgens Stichting Vluchteling zijn er momenteel al 26.000 vluchtelingen uit Venezuela op Curaçao. Op Curaçao wonen ongeveer 160,000 mensen.



Medische zorg



‘Bij de kliniek die we nu openen, kunnen vluchtelingen terecht voor basisgezondheidszorg, maar ook voor prenatale zorg, kraamzorg, anticonceptie, en zorg voor hiv en diabetes’, verklaart Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. ‘De gezondheidszorg in Venezuela is volledig ingestort, en mensen die bijvoorbeeld levensreddende hiv medicatie of insuline hadden, hebben dringend aandacht en zorg nodig, en die geven we nu’, zegt Ceelen. ‘Je kan gewoon niet zonder’, voegt ze er aan toe. ‘En we hebben afgesproken met lokale autoriteiten en specialisten, dat als vluchtelingen specialistische hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor aanvullend laboratoriumonderzoek of scans, zij die in het Sint Elisabeth ziekenhuis kunnen krijgen’, aldus Ceelen. In de kliniek kunnen vluchtelingen ook psychologische hulp krijgen. Ceelen: ‘Mensen die huis en haard verlaten, hebben vaak trauma’s opgelopen.’



Een lokale vrijwilligersorganisatie op Curaçao, ‘Unidat di Bario’, werft momenteel succesvol vrijwilligers voor de kliniek. Zo heeft een team van 10 vrijwilligers de ruimte waarin de nieuwe kliniek is gehuisvest, schoongemaakt, en geholpen met reparaties.



Gevangenis



Vorig jaar oktober nog bezocht Stichting Vluchteling Curaçao om een beter beeld te krijgen van de zorgelijke situatie waarin vluchtelingen uit Venezuela zich zouden bevinden. Tijdens filmopnames met een parlementslid bij de gevangenis werd Ceelen bijna in de kraag gevat door de politie. ‘Terwijl we buiten de gevangenismuren stonden te praten, schreeuwden Venezolaanse vluchtelingen vanuit de gevangenis dat ze lek werden gestoken door de muggen’, zegt ze. Naar verluidt worden vluchtelingen uit Venezuela nog steeds opgesloten op Curaçao. Ceelen: ‘Dat is mensonterend, zo gaan we niet met vluchtelingen om in Nederland’.



Ceelen stelde vorig jaar al de niet of nauwelijks functionerende asielprocedures op Curaçao aan de kaak, en hoewel die enigszins verbeterd lijken, komen veel vluchtelingen nog steeds achter de tralies terecht, ‘onacceptabel en helemaal niet nodig’, zegt Ceelen. Stichting Vluchteling geeft ook levensreddende noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia.