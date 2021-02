Maya Schot benoemd tot Managing Director CWS Hygiene Nederland

Per 1 februari 2021 vervult Maya Schot (43) de functie van Regional Managing Director voor de Hygiene divisie in Nederland en Zweden. Zij volgt hiermee Frank Feuerstacke op, die eind januari op eigen verzoek de organisatie heeft verlaten.



Björn Kablitz, General Manager Hygiene Division, zegt over de benoeming: “Maya brengt veel ervaring mee vanuit de groot zakelijke dienstverlening en heeft een sterke drive voor klantgerichtheid. Met de integratie van Initial in 2017 en Vendor in 2019 zijn we als CWS een nieuwe weg ingeslagen. Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen zorgen we voor een betere gezondheid, veiligheid en bescherming. Een positie die we willen uitbouwen. Maya is daarvoor de juiste persoon.”



Ervaren leiderschap



Maya Schot over haar nieuwe rol: "Ik heb de afgelopen 20 jaar verschillende commerciële functies bekleed in onder andere de hospitality branche, de energiesector en op vlak van commerciële real-state. Mijn laatste functie was Managing Director van Troostwijk Auctions NL, een toonaangevend bedrijf in online veilingen van industriële activa. Ik heb een passie voor klantgerichtheid, het verbinden en verder ontwikkelen van mensen en commercieel succes.”



Open communicatie en samenwerking binnen teams - met een vleugje humor - is kenmerkend voor haar manier van werken. Maya vervolgt: “Ik ben een bouwer, zet duidelijke doelen en maak het waar door te leveren. Samen plannen omzetten in concrete resultaten, in lijn met de lange termijn doelen, dat is wat mij motiveert. Ik sta te popelen om de koers van CWS, met de medewerkers en de internationale organisatie, verder vorm te geven.”



Over CWS



Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS bij aan een gezondere en veiligere toekomst. Het portfolio van CWS is onderverdeeld in producten en diensten op het gebied van hygiëne, vloerverzorging, bedrijfs- en beschermende kleding, brandbeveiliging, cleanrooms en gezondheidszorg.



CWS is een merk van CWS-boco International GmbH en haar dochterondernemingen. Momenteel telt de groep van ondernemingen 10.800 medewerkers in 15 landen. In 2019 realiseerde de CWS-boco Groep een omzet van €1,188 miljoen. Het bedrijf is onderdeel van Franz Haniel & Cie. GmbH.



Meer informatie vind je terug op cws.com.