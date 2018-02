Oogfonds en Specsavers gaan strijd aan met slechtziendheid

Het Oogfonds en Specsavers kondigen vandaag hun samenwerking aan. Samen maken zij zich de komende jaren sterk voor kwalitatieve oogzorg in Nederland en het voorkomen van vermijdbaar zichtverlies. Dit doen zij onder andere door het geven van voorlichting aan consumenten en het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar oogziektes. De samenwerkingsovereenkomst werd getekend door Edith Mulder, directeur van het Oogfonds, en Remko Berkel, directeur van Specsavers Nederland. “Wij zijn ontzettend trots op deze samenwerking. Het is de ambitie van Specsavers om Nederland bewust te maken van het belang van professionele oogzorg. Dit sluit naadloos aan bij de visie en het werk van het Oogfonds. Door onze krachten te bundelen kunnen wij hier met elkaar mooie stappen in zetten”, aldus Berkel. Het Oogfonds is dit jaar ook gekozen tot nationale goede doel van Stichting Specsavers Steunt. Grote toename van oogziektes Steeds meer Nederlanders krijgen te maken met slechtziendheid en ook blindheid. Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en de stijging van het aantal mensen met diabetes. Daarnaast worden steeds meer Nederlandse kinderen bijziend. Wie sterk bijziend is, heeft een sterk verhoogde kans om later ernstig slechtziend te worden door een oogziekte. Aandacht voor ogen Edith Mulder: “Als we niets doen zal het aantal slechtzienden alleen maar verder toenemen. Het Oogfonds vraagt aandacht voor ogen met als doel slechtziendheid en blindheid te voorkomen en nieuwe behandelingen te ontdekken om oogaandoeningen te kunnen behandelen. Dit kunnen we niet alleen. Daarom werkt het Oogfonds samen met partners in het veld, zoals oogpatiënten(verenigingen), oogartsen, oogwetenschappers en de optiekbranche. We zijn dan ook erg verheugd met de nieuwe samenwerking met Specsavers die ons weer een stapje dichterbij ons doel brengt: onnodige slechtziendheid en blindheid zo snel mogelijk reduceren.”

