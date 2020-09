Oranje Leeuwinnen populairder dan Ajax; Huntelaar enige voetballer in top 10 topsporters

In de lijst met favoriete sportteams scoort het Nederlands voetbalelftal Vrouwen beter bij het Nederlandse publiek dan Ajax, blijkt uit het Sportsector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Max Verstappen is de meest favoriete sporter. Opvallend is de negende plek van Klaas-Jan Huntelaar. De Ajacied stond ook tien jaar geleden samen met 5 andere voetballers in de top 10 lijst. Anno 2020 is hij de enige voetballer in deze ranglijst. Ook Ireen Wüst en Anky van Grunsven staan na 10 jaar weer in de top 10 van favoriete sporters. Aan het onderzoek deden 13.000 Nederlanders mee sinds 2010.



Advies aan KNVB: zet de Oranjevrouwen in de spotlights om voetbal populairder te maken



Merkadviseur Hendrik Beerda; ‘Op dit moment kent de Nederlander nog geen enkele topvoetbalster van naam. Dat is jammer en eigenlijk ook onnodig. Want naast de sterke prestaties worden de Oranje-vrouwen onder zowel vrouwen als mannen geroemd om hun sympathieke imago. Juist omdat de sport van oudsher veel populairder is onder mannen, is dit een heel waardevol inzicht. Dus om de populariteit van voetbal te verbeteren, moeten de Oranje-dames veel meer in de spotlights worden gezet. Meer zendtijd op TV, meer deelname aan bekende social media platformen en meer campagnes. En uiteraard goed blijven presteren!’



Nederlandse sportclubs en -teams met de sterkste reputatie* in 2020



1. Nederlands voetbalelftal Vrouwen



2. Ajax



3. Feyenoord



4. Nederlands voetbalelftal Mannen



5. PSV



6. AZ



7. Vitesse



8. Sparta Rotterdam



9. FC Twente



10. FC Utrecht



*Reputatie is gemeten op 3 de pijlers van merkkracht: naamsbekendheid, waardering en binding



Fietsen en schaatsen zijn even populair als voetbal



Dat de voetbalsector wel een imago-boost kan gebruiken blijkt uit een vergelijking met andere sporten. Fietsen en schaatsen blijken net zo’n sterke reputatie te hebben als de voetbalsport. Maar voetbal wekt vooral een ruig en weinig sympathiek beeld op bij de brede bevolking. Wel staat voetbal met stip op de eerste plek als het gaat om de internationale allure. Ruim vóór wielrennen en schaatsen. De achterban van de drie belangrijkste sporten verschilt vooral qua leeftijd en geslacht. Voetbalfans zijn vooral vaak man en dertiger. De grootste liefhebbers van fietsen en schaatsen zijn 55-plus.



Sporten met de sterkste reputatie* in 2020 (index; sport met de sterkste reputatie = 100)



1. Voetbal (index: 100)



2. Fietsen (100)



3. Schaatsen (100)



4. Wandelen (98)



5. Zwemmen (95)



6. Wielrennen (94)



7. Atletiek (91)



8. Tennis (91)



9. Wintersport (86)



10. Gymnastiek (86)



Minder Nederlandse voetbalhelden



Dat het Nederlandse hart steeds minder snel gaat kloppen van het Nederlandse voetbal blijkt uit de verschuivingen in de lijst van favoriete topsporters in de afgelopen tien jaar. In 2010 stonden Edwin van der Sar, Ruud van Nistelrooy, Rafael van der Vaart, Klaas-Jan Huntelaar, Arjen Robben en Dirk Kuijt nog in de top 10. Anno 2020 is Klaas-Jan Huntelaar de enige voetballer in deze ranglijst. Max Verstappen is nu de favoriete sporter van Nederland.



Nederlandse topsporters met de sterkste reputatie* in 2010



1. Edwin van der Sar



2. Sven Kramer



3. Marianne Timmer



4. Ruud van Nistelrooy



5. Anky van Grunsven



6. Rafael van der Vaart



7. Ireen Wüst



8. Klaas-Jan Huntelaar



9. Arjen Robben



10. Dirk Kuijt



Nederlandse topsporters met de sterkste reputatie* in 2020



1. Max Verstappen



2. Sven Kramer



3. Epke Zonderland



4. Ireen Wüst



5. Rico Verhoeven



6. Dafne Schippers



7. Anky van Grunsven



8. Tom Dumoulin



9. Klaas-Jan Huntelaar



10. Michael van Gerwen



Onderzoek onder 13.000 respondenten sinds 2010



Het Sportsector Merkenonderzoek is in 2010 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld. Sindsdien zijn 13.000 respondenten van 18 jaar en ouder ondervraagd over de reputatie van alle organisaties en professionals die in de Nederlandse sportsector actief zijn. De reputatie van de 25 meest beoefende, georganiseerde sporten wordt ook gemeten. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft dus geen opdrachtgever of andere belanghebbende.