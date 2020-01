Topbankier Rob Labadie neemt nu ook belang in Topfund

Amsterdam – 30 januari 2020 – Topfund B.V. maakt bekend dat Rob Labadie per 22 januari 2020 een aandeelhoudersbelang van 20% in Topfund heeft genomen. Labadie wordt met deze stap per 1 februari tevens medebestuurder van de vorig jaar opgerichte vermogensbeheerder, waar hij samen met managing partner Bryan C.D. Houben de beleidslijnen verder zal gaan uitzetten.



Rob Labadie, die eerder werkte voor onder meer Van Lanschot Bankiers en Theodoor Gilissen, werd medio vorig jaar al door Topfund aangetrokken als lid van de Raad van Commissarissen.



In zijn nieuwe rol wordt Labadie medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Topfund, waar hij het High Frequency Daytrading fonds samen met managing partner Bryan C.D. Houben verder vorm zal gaan geven.



Naast de ervaring die Labadie opdeed bij diverse banken heeft hij ook in het bestuur gezeten van twee pensioenfondsen, waaronder de Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot, en is hij nu nog lid van de Raad van Toezicht van pensioenfonds PHJ.



Houben is ervan overtuigd dat de vracht aan bestuurlijke ervaring van Labadie Topfund naar een hoger plan zal tillen. “Daarnaast zie ik er natuurlijk naar uit om samen met een zwaargewicht als Rob de grote interesse van beleggers in ons fonds in goede banen te leiden.”