Onderzoek bewijst werking luchtreiniger tegen coronavirus

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de luchtreinigers van Clean Air Hub het coronavirus in binnenruimten binnen 10 tot 30 minuten onschadelijk maken. De apparaten zijn een succes in Italië en vanaf heden verkrijgbaar in Nederland. De apparaten worden plug and play in allerlei ruimten geplaatst: auto’s, bussen, scholen, kantoren, hotels, verpleeghuizen en thuis. Behalve micro-organismen halen ze ook fijnstof, stikstof, gassen, allergenen en geuren uit de lucht.



Clean Air Hub is een onderneming die over de exclusieve rechten beschikt om luchtreinigers van het Italiaanse Nanohub te distribueren in Nederland. Nanohub ontwikkelde de innovatieve luchtreinigers om bij te dragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit op scholen, kantoren en andere binnenruimten. Gedurende de eerste Italiaanse lockdown is in april, mei en juni onderzoek gedaan naar de werking tegen het virus SARS-CoV-2 (Covid-19). Dit onderzoek werd uitgevoerd op de afdeling Virale Pathogenese en Biosecurity in het San Rafaelle Scientific Institute in Milaan. Het betrokken team staat onder leiding van dr. Elisa Vicenzi die al in 2004 onderzoek deed naar SARS-CoV en een autoriteit is op het gebied van virale ziekteverwekkers. Gedurende het onderzoek bleek dat al na 10 minuten het virus voor 98% was gedeactiveerd. Na 30 minuten was het virus volledig gedeactiveerd. Volgens het onderzoeksteam kan het systeem ervoor zorgen dat het risico op overdracht van SARS-CoV-2 in binnenruimtes wordt geminimaliseerd.



In Italië heeft Nanohub met de innovatieve luchtreinigers veel belangstelling en succes geoogst. Inmiddels zijn duizenden apparaten in scholen en andere gebouwen geplaatst en vele bestellingen onderweg. Behalve in Italië zijn er ook al diverse reinigers geplaatst in Duitsland en Spanje. De distributie in tien andere landen staat inmiddels op de rol.



Technologie geperfectioneerd



De nieuwe apparaten werken met fotokatalyse, een technologie die jaren geleden al door NASA werd gebruikt. Doordat een nieuw materiaal (wolfraamtrioxide) kon worden toegepast, is de werking vele malen effectiever geworden. Lucht die het apparaat ventileert, wordt aantoonbaar gezuiverd. Behalve dat deze lucht dan veel veiliger is, wordt het langer verblijven in een ruimte ook veel aangenamer. Binnenlucht wordt primair vervuild door de aanwezige mensen, die daardoor gaandeweg vermoeid raken. Dat wordt met de nieuwe apparaten tegengegaan.



Verschillende modellen



Clean Air Hub brengt verschillende modellen op de markt: van groot tot klein, en zelfs mobiel, te vinden op www.cleanairhub.nl. Zo zijn er modellen voor in auto’s (taxi’s), en modellen voor werkkamers (desktop), huiskamers, klaslokalen, wachtkamers en kantoren. In de beste Italiaanse traditie is ook veel aandacht besteed aan het design. Het energieverbruik is laag en het onderhoud minimaal.