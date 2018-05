Autodemontagebedrijven kiezen voor Erkend Duurzaam

Vooraanstaande ondernemers in de demontagebranche kiezen, in samenwerking met branchevereniging voor voertuigdemontage Stiba, voor aantoonbaar MVO-beleid met ‘Erkend Duurzaam’.



In samenwerking met vooraanstaande autodemontagebedrijven is gestart met de ontwikkeling van Erkend Duurzaam voor de autodemontage branche. In de gehele automotive sector is namelijk steeds meer vraag naar echt aantoonbaar MVO-beleid. Daarom wordt er een MVO-module ontwikkeld op basis van het reeds zeer succesvolle Erkend Duurzaam programma. “De aanpak van Erkend Duurzaam sluit naadloos aan op de bestaande kwaliteitsnorm Kwaliteitszorg Demontage (KZD) en voldoet volledig aan de internationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000”, aldus Albert de Boer van Reclycar.



“Autodemontagebedrijven staan aan het begin van de recyclingketen. Zij leveren daarmee al meer dan 20 jaar een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie”, zegt De Boer. Met het Erkend Duurzaam certificaat toont het autodemontagebedrijf aan dat de bedrijfsvoering aan de hoogste standaarden voldoet. Er wordt gekeken naar diverse duurzame aspecten zoals personeelsbeleid, veiligheid, milieubescherming en de inzet van duurzame productiemiddelen. Door het aanbrengen van enkele veranderingen zorgt dit naast een betere leefomgeving ook voor diverse kostenbesparingen.