Nederlandse Emark verkocht aan mediareus Wunderman/WPP

Deze week is de verkoop van het Nederlandse marketing-technologie bedrijf Emark aan Wunderman/WPP aangekondigd. Wunderman geeft aan een meerderheid in het Haarlemse bedrijf gekocht te hebben.



Emark, met het hoofdkantoor in Haarlem, levert marketing- en advertentie technologie oplossingen voor bedrijven die een meer data-gedreven en gepersonaliseerde klanteninteractie zoeken. Met behulp van Salesforce Multi-Cloud software, en advertentie technologie zoals Facebook en Google Ads, biedt Emark één geïntegreerde oplossing voor klanten zoals Basic-Fit, Bugaboo, ECCO shoes, Marks&Spencer, Randstad, Scotch&Soda, Takeaway.com en The Macallan.



Het is het zoveelste succesvolle digitale bedrijf van Nederlandse origine dat in buitenlandse handen komt. Vanwaar nu deze buitenlandse interesse in dit Haarlemse bedrijf?



Xeno Grimmelt, partner van Hartenlust Group en investeerder in Emark, zegt daarover: “sinds onze participatie in Emark begin 2015 heeft het management van Emark een sterke groei laten zien, die heeft geleid tot een dominante marktpositie. CRM en datamanagement zijn hot. Maar vrijwel niemand begrijpt écht wat er binnen de CRM- en datamanagement toepassingen moet gebeuren om de sales- en marketing performance van bedrijven daadwerkelijk te verbeteren met behulp van al die data en technologie. Het sterk gespecialiseerde Emark begrijpt dat als geen ander. Het is niet voor niets dat gerenommeerde implementatie partijen, zoals Accenture of Deloitte, Emark bellen als ze er zelf niet meer uit komen. Salesforce, de leverancier van de software waarmee Emark werkt en wereldwijd de belangrijkste speler op het gebied van CRM cloud software, zag dat ook en nam anderhalf jaar geleden ook een klein belang in Emark.”



Het kleine Emark daagt zelfs de technische en support afdelingen binnen het grote Salesforce uit als het gaat om hoe hun software nog beter kan werken voor hun klanten. Nederlands vakmanschap dus, met inmiddels ook vestigingen in Londen, Barcelona en Polen. En dat digitale vakmanschap valt op in de mediawereld, waar alle partijen op zoek zijn naar toegevoegde waarde, margeverbetering en beter geïntegreerde oplossingen voor hun klanten.



De grootste uitdaging voor het management blijkt keer op keer het vinden van de juiste mensen. Solution-architects, ontwikkelaars en implementatie- en service medewerkers, ze komen vanuit alle hoeken van Europa naar Haarlem toe om aan de vraag te kunnen voldoen. Het aantrekken en trainen van tientallen goede specialisten per kwartaal, het bewaken van de bedrijfscultuur en het continu blijven inspelen op de behoeften in de markt is een inspanning van formaat.



De Wunderman community zal voor Emark weer nieuwe deuren openen en de zoektocht naar excellent personeel ietsje makkelijker maken.



Maar een ander ‘probleem’ is volgens Grimmelt nog lang niet opgelost. “Veel bedrijven hebben geïnvesteerd in grote databases met klanten- en prospect informatie. Iedereen verzamelt van alles en slaat die data op. Maar de eigen marketing medewerkers weten zich vaak geen raad met deze oneindig lijkende bron van informatie.



De aanwezige kennis over hun (potentïele) klanten, klantervaringen en klantprocessen is veelal beperkt en de creativiteit om de juiste ingrediënten te vinden om klanten te verleiden en te bekoren wordt vaak buiten de deur gezocht. Zolang bedrijven onvoldoende begrijpen wat er bij hun klanten speelt, ligt er nog heel veel potentieel voor bedrijven zoals Emark die, met hun kennis van klantprocessen en hun datatechnologie, de performance van hun klanten een fikse boost kunnen geven.”



Wunderman’s UK Group CEO en Global CTO, Stephan Pretorius, is niet voor niets zo lovend over zijn nieuwe aanwinst Emark. In zijn woorden: “met stijgende vraag van onze klanten naar de data gedreven klantcontact oplossingen van Salesforce, brengt Emark zeer gespecialiseerde competenties in, die we hard nodig hebben voor de realisatie van onze groei.”



https://www.wpp.com/news/2018/09/emark-joins-wunde...



https://emark.com/nl/nieuws/2018/09/emark-partners...