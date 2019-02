OXFAM: 3-jarig kind in Jemen uitgehuwelijkt om gezin te redden

Den haag – 26 februari - Oorlog, stijgende voedselprijzen en kelderende inkomens in Jemen dwingen mensen tot wanhopige maatregelen om te voorkomen dat ze omkomen van de honger. Dat zegt Oxfam Novib vandaag in de aanloop naar de internationale conferentie in Genève over de humanitaire situatie in Jemen waar bijna 10 miljoen mensen aan de rand van een hongersnood leven.



Oxfam Novib sprak met families die naar het noorden van het land zijn gevlucht en zich genoodzaakt zagen om hun minderjarige dochters uit te huwelijken tegen betaling om op die manier te voorkomen dat de rest van de familie omkomt van de honger. In één van die gevallen gaat het om een driejarig meisje. Hoewel uithuwelijking van minderjarige meisjes vaker voorkomt in Jemen, is het schokkend dat kinderen op zo’n jonge leeftijd uitgehuwelijkt worden in een poging om te overleven.



Het is gebruikelijk dat meisjes vanaf 11 jaar uitgehuwelijkt kunnen worden. In de praktijd komt het nu voor dat meisjes al vanaf drie jaar worden uitgehuwelijkt. Zij worden dan tot hun elfde alleen ingezet als hulpje in het huishouden van hun schoonfamilie. Vanaf hun elfde jaar heeft de echtgenoot de mogelijkheid om seks te hebben met zijn kindbruid.



De 9-jarige Hanan ging vroeger naar school, maar moest daarmee stoppen omdat ze werd uitgehuwelijkt. ‘Mijn schoonmoeder bleef me maar slaan en toen ik wegliep en terugging naar mijn ouders, sloeg mijn vader mij omdat ik was weggelopen bij mijn schoonfamilie,’ zegt ze tegen een medewerker van Oxfam. ‘Ik wil helemaal niet getrouwd zijn. Ik wil naar school.’



De ouders van Hanan, die ook hun driejarige dochter hebben uitgehuwelijkt, weten dat het verkeerd is om hele jonge kinderen uit te huwelijken, maar zeggen dat het geld dat ze daarvoor kregen als bruidsschat de enige manier was om de rest van de familie in leven te houden.



‘Door het langdurig conflict worden de Jemenieten steeds wanhopiger. Gezinnen worden gedwongen tot het nemen van maatregelen die de levens van kinderen schaden. De toename van kindhuwelijken is een direct gevolg van de humanitaire ramp, die is veroorzaakt door de oorlog. De internationale gemeenschap moet er dan ook alles aan doen om het geweld te stoppen en ervoor te zorgen dat de mensen in Jemen voedsel, water en medicijnen krijgen die ze nodig hebben.’



Door de oorlog vluchten veel gezinnen naar geïsoleerde gebieden zonder basisinfrastructuur, scholen, waternetwerken, rioolwaterzuiveringssystemen en gezondheidscentra. Velen van hen leven in kleine tenten of lemen huizen die weinig bescherming bieden tegen de zon, regen of vriestemperaturen in de winternachten. Zonder inkomen en beperkte banen, kunnen veel gezinnen zich niet genoeg eten veroorloven. Ze zijn gedwongen om maaltijden over te slaan en alleen brood met thee te eten die ze kopen op krediet of door te bedelen.



Uit een enquête in het zuiden van Jemen blijkt dat 99% van de ondervraagden die hulp hebben ontvangen van Oxfam, dagelijks maaltijden overslaan zodat er meer overblijft voor de kinderen. Bijna alle ondervraagden zeggen dat ze sowieso het aantal maaltijden die ze per dag aten, hebben beperkt omdat er weinig te eten is.



Iets meer dan een week geleden waren de internationaal erkende regering van Jemen en de Houthi’s het eens met de eerste fase van een terugtrekking uit de belangrijke havenstad Hodeidah. Het bereiken van de overeenkomst verliep traag en het is nog niet duidelijk wat de impact ervan zal zijn.