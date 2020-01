iDIN check voor veiligheid en gemak bij online kaartverkoop VVV-Venlo

iDIN voor Clubkaart en risicowedstrijden bij VVV-Venlo



Nieuw bij VVV-Venlo: Bij de eerste ticketbestelling op MijnVVV wordt nu gevraagd om de het account te verifiëren met iDIN. Oftewel, eenmalig identificeren met de bankgegevens, zodat VVV gegarandeerd is van de juistheid van de NAW-gegevens. Dit komt de veiligheid en het bestelproces ten goede.



Deze iDIN check is een nieuw product binnen de veiligheidsprocessen van VVV en geïntegreerd met het ticketingsysteem van de club, genaamd SRO. Om dit te realiseren heeft partner StadiaConnect in samenwerking met Digital Identity Service Provider (DISP) Bluem deze verificatie-optie naadloos geïntegreerd in het online kaartverkoop-proces. VVV-Venlo is de eerste club, aangesloten bij Stadia Connect, die gebruikt maakt van de iDIN-tool bij ticketing in zowel het webportaal als de app sinds eind 2019.



“Dankzij de gebruiksvriendelijke en snelle iDIN-tool van Bluem kunnen onze supporters zich nu nog makkelijker identificeren en kaarten kopen. Bovendien voorkomen we hiermee dat ongewenste gasten zich onder een valse naam bij ons registreren.”, aldus Mathijs Slaats van VVV-Venlo. “Deze tool is de volgende stap in het snel en veilig online kaarten kopen, waar onze partner StadiaConnect ervoor heeft gezorgd dat dit naadloos is geïmplementeerd in onze app en het online ticketingsysteem.”



Tom van Beem van Stadia Connect: “met behulp van iDIN creëren wij een nog veiligere omgeving voor de voetbalfans. Kaarten kopen op andermans – niet bestaande – naam is verleden tijd. Met de module van Bluem bieden wij nu een iDIN-verificatie aan in zowel de app als het onlinesysteem van VVV-Venlo. Wij verwachten dat vele clubs snel zullen volgen. Rieko Kester van Bluem sluit zich hier bij aan: ”Waar veel voetbalclubs nog werken met kopie ID-bewijzen, heeft VVV-Venlo een digitale AVG-proof oplossing in gebruik genomen. Vanwege veiligheid en bestelgemak volgen steeds meer clubs."



Hoe werkt de iDIN check bij VVV-Venlo?



Met iDIN deelt de consument gemakkelijk en veilig online gegevens met de club. Zo is online identificatie nu zowel betrouwbaar als gebruiksvriendelijk. Met de iDIN check worden de bij een account ingevulde gegevens gecontroleerd met de bij de bank bekende gegevens (naam, adres, geslacht en geboortedatum). Steeds meer voetbalclubs maken gebruik van de iDIN check bij online kaartverkoop in verband met de veiligheid.



iDIN kaartverkoop met StadiaConnect, 4 eenvoudige stappen:



1. In de MijnVVV-omgeving of op de ticketshop wordt men bij het kopen van tickets of een Clubcard gevraagd om de account met iDIN te verifiëren;



2. Men wordt naar het iDIN-startscherm van de bank geleid, en logt in;



3. Men ziet de gegevens die VVV nodig heeft en klikt op akkoord verstrekking;



4. Men wordt teruggeleid naar de MijnVVV-omgeving; Het kaartverkoopproces daarna blijft onveranderd. Men kan nu kaarten kopen!



iDIN werkt ook via de StadiaConnect VVV-Venlo app. Voordat men kaarten kan kopen via de app, vraagt VVV-Venlo eerst om de account met iDIN te verifiëren. Men kan dus ook eenvoudig tickets met iDIN via de app kopen. Dit is uniek in de Nederlandse voetbalwereld, meer clubs zullen dit voorbeeld naar verwachting snel volgen.



Waarom VVV-Venlo voor iDIN kiest?



De vraag is nu waarom VVV-Venlo haar supporters vraagt eenmalig in te loggen met iDIN. Dit omdat ze het kaartverkoopproces makkelijker en veiliger willen maken. Zo draagt iDIN bij aan:



-Het eenvoudiger maken van het Clubcard-proces;



-Voor een aantal thuiswedstrijden geldt een Clubcardverplichting, opgelegd door KNVB. Dat betekent dat men een Clubcard aan moet schaffen online of naar de Fanshop moet gaan om kaarten te bemachtigen voor thuiswedstrijd van VVV-Venlo;



-iDIN verificatie moet ervoor zorgen dat de Clubcard-verplichting bij zo min mogelijk wedstrijden geldt. In de toekomst wordt iDIN de vervanger van de Clubcard. De lokale driehoek bepaalt nu voor welke wedstrijden er een iDIN-verplichting geldt.





Doelstellingen van VVV-Venlo met iDIN



Doordat de supporter is geïdentificeerd via iDIN is VVV gegarandeerd van de juistheid van de persoonsgegevens. Hierdoor is het voor de club nu mogelijk om online kaarten te verkopen voor wedstrijden waar officieel een clubkaartverplichting geldt. Op deze manier kunnen wij een extra stukje service verlenen naar mensen die een wedstrijd van VVV-Venlo willen bezoeken zonder dat de veiligheid in geding komt.



De veiligheid van mensen in het stadion



Door middel van iDIN kunnen er geen valse gegevens meer verstrekt worden en nep-accounts eenvoudig uit VVV’s CRM van StadiaConnect gefilterd worden. Dat betekent dat VVV altijd weet wie er kaarten kopen en kan men in gevallen van onreglementair gedrag de juiste mensen achterhalen.



Minder uitsupporters in de thuisvakken



Het zal altijd zo blijven dat er enkele uitsupporters in de thuisvakken zitten, zeker bij de topwedstrijden. VVV kan namelijk aan de buitenkant niet zien of iemand uit haar regio voor de mooie club VVV-Venlo is, of toch voor een club uit de traditionele top 3. Echter probeert VVV door middel van iDIN de uitsupporters te identificeren en waar nodig ook te weren.