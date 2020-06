Wereldwijd goede doelen gezamenlijk in actie met Now Share the Love

Goede doelen van over de hele wereld nemen deel aan de online actie Now Share the Love om geld in te zamelen voor kwetsbare mensen die zijn getroffen door de coronacrisis. Ook SOS Kinderdorpen doet mee. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie roept iedereen op om een donatie te doen en om een foto van zichzelf, terwijl ze een hartje maken met hun handen, te delen via social media. Elke deelnemer wordt vervolgens gevraagd om minimaal drie van hun vrienden te nomineren om hetzelfde te doen.



Met Now Share the Love willen de deelnemende organisaties een hartverwarmende viral creëren en geld ophalen voor de meest kwetsbare groepen die getroffen zijn door de coronacrisis. Meer dan honderd goede doelen uit o.a. Engeland, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten, Maleisië, Singapore, India en Canada doen al mee en het initiatief blijft groeien.



Of je nog thuis in isolatie zit of net uit een intelligente lockdown komt, Now Share the Love is een wereldwijd antwoord op de pandemie waarmee de deelnemende goede doelen mensen willen aanmoedigen iets te doen voor mensen die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de coronacrisis. Now Share the Love gaat over saamhorigheid, positiviteit verspreiden en tegelijkertijd iets goeds doen.



Zij aan zij



Per land doen er maximaal 10 goede doelen mee met de actie. De inkomsten van Now Share the Love worden evenredig verdeeld over deze tien doelen. In Nederland doen naast SOS Kinderdorpen ook, Stichting Semmy, Aidsfonds, Fonds Gehandicaptensport, Stichting Vluchteling, Save the Children Nederland, Cordaid en Terre des Hommes mee. Zij staan zij aan zij in dit online initiatief dat in Nederland gefaciliteerd wordt door Why Donate. Op deze website staat meer informatie over de actie en wordt de donatiestand vanaf 21 juni live bijgehouden: https://www.whydonate.nl/fundraising/share-the-lov...