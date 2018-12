Trucks&Trailers Nederland verzet zich tegen beperking €500 cashgeld

De Tweede-Kamer heeft een wetsvoorstel(Kamerlid Foort van Oosten VVD) ingediend bij het Ministerie van Justitie om het contante betalingsverkeer te beperken tot 500 euro.



De Tweede-Kamer heeft met meerderheid de gehele motie ondersteund van Kamerlid Foort van Oosten VVD en daarmee zou de wet aangepast kunnen worden.



Aan de hand daarvan heeft Trucks&Trailers Nederland de Tweede-Kamer bezocht om de gevolgen voor de branche onder de aandacht te kunnen brengen. De desbetreffende kamerleden hebben daar gehoor aan gegeven en er is contact gelegd met het Ministerie van Justitie om te voorkomen dat de Truckbranche hierdoor een groot deel van de markt zoud kunnen mislopen; immers wordt er nog altijd veel met cash geld betaald.



Het is dan ook onwenselijk en schadelijk om de maatregel toe te passen in de truckbranche of bij andere voertuigen die verkocht worden zoals machinery of bestelauto’s.



Trucks&Trailers Nederland heeft bij de Tweede-Kamer aangegeven dat de beperking van cashgeld enorme schade kan toebrengen aan de markt.



Zoals onder andere in Afrika heeft men vaak problemen met het overboeken via de bank omdat er geen harde valuta voorhanden is en men mede de voorkeur heeft om cash te betalen.



Binnenkort gaat het bestuur van Trucks&Trailers Nederland in gesprek met het Ministerie van Justitie.



Het bestuur van Trucks&Trailers Nederland.



