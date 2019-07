GGD Hart voor Brabant verhuist in 2020 naar Reitseplein

GGD Hart voor Brabant neemt in 2020 zijn intrek in de gemoderniseerde toren van Van Spaendonck, het kantoorgebouw naast het Ondernemingshuis van Van Spaendonck. “We zien GGD Hart voor Brabant als een mooie aanwinst voor het Reitseplein en zijn blij hen in 2020 als langdurige huurders te mogen verwelkomen”, aldus directievoorzitter Jeroen de Heer van Van Spaendonck.



De inhoudelijke en financiële aspecten gaven de doorslag bij GGD Hart voor Brabant en leidden in het bestuur tot een voorkeur voor verhuizen naar het Reitseplein. De toren van Van Spaendonck biedt de GGD de mogelijkheid om het naar eigen inzicht en wensen aan te passen. Karin van Esch, directeur bij GGD Hart voor Brabant, en Jeroen de Heer ondertekenden woensdagmiddag het huurcontract. Karin van Esch: “Het is voor onze organisatie heel leuk om straks in een mooi nieuw opgefrist gebouw te zitten en het pand waar we 60 jaar geleden ingetrokken zijn achter ons te laten. We hebben echt zin in een nieuwe frisse start”.



Van Spaendonck gaat samen met GGD Hart voor Brabant werken aan de modernisering van het kantoorgebouw en de inrichting van een gezondheidsplein. Vanaf 2020 kunnen medewerkers er in een open structuur samenwerken en beter overleggen met samenwerkingspartners.