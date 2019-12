Autocheck Systems bevestigt overname van HSbib (i-track)

Woerden, 17 december 2019



Met ingang van 1 januari 2020 neemt Autocheck Systems BV 100% van de aandelen HSbib over. De overname past in de strategie van Autocheck Systems om de totaalleverancier van bibliotheken te zijn.



Beide bedrijven hebben als core business het ondersteunen van bibliotheken op het gebied van zelfbedieningsoplossingen, automatisering en bezoekertellers. Door de bundeling van krachten ontstaat een sterke, mooie combinatie van kennis en kunde en kan een groter pakket aan diensten worden aangeboden.



Marc de Lange, directeur Autocheck Systems zegt: “Vorig jaar zijn we met Autocheck Systems zelf onderdeel geworden van de Duitse marktleider voor bibliotheken, ekz.bibliotheksservice. Het doel voor ons is om toekomstbestendig te blijven. Als Nedap partner voor de Benelux versterken we met deze overname onze positie in de markt en kunnen we onze diensten verder uitbreiden. Vooral het feit dat we een eigen service organisatie nu combineren met een eigen ontwikkelingsafdeling zorgt ervoor dat we de klanten van zowel HSbib als Autocheck Systems de komende jaren nog beter kunnen bedienen. “



Jos van Zundert, salesmanager HSBib vult aan: "Door de overname zien wij ons als gespecialiseerd leverancier van automatiseringsoplossingen aan bibliotheken versterkt. Als onderdeel van Autocheck Systems / ekz.bibliotheksservice hebben we nu de beschikking over een breder portfolio. We behouden onze eigen itrack software en zijn nu in staat dit beter uit te bouwen."



Voorlopig zullen de bedrijven onder eigen naam blijven opereren. Voor de bestaande klanten en partners verandert er op dat gebied dan ook weinig tot niets.