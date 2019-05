Syrië: onvoldoende medische zorg in kamp Al Hol levensbedreigend

Amsterdam, 17 mei 2019 – Artsen zonder Grenzen constateert een ernstig gebrek aan medische hulp in Al Hol, een kamp in het noordoosten van Syrië. Kinderen sterven aan eenvoudig te voorkomen ziektes en vrouwen bevallen onder onveilige omstandigheden. Artsen zonder Grenzen breidt daarom haar medische activiteiten uit, maar ziet tegelijkertijd dat meer hulp nodig is.



Volgens de autoriteiten verblijven er zo’n 73.000 mensen in het kamp, waarvan 94% vrouwen en kinderen. De meeste van hen kwamen aan tussen december 2018 en maart 2019, nadat zij waren gevlucht voor hevige gevechten en luchtaanvallen.



‘Ze arriveerden opgepropt in laadbakken van vrachtwagens’, zegt Will Turner, noodhulpmanager in Syrië. ‘Ze zaten onder de modder, velen waren gewond of ziek. Mensen hadden duidelijk honger en kinderen waren ondervoed.’



In korte tijd onstond een humanitaire crisis in Al Hol. Voor de nieuwkomers was er onvoldoende voedsel, water, onderdak, sanitaire voorzieningen en gezondheidszorg. Veel latrines werken niet, waardoor mensen noodgedwongen hun behoeften in de open lucht moeten doen. ‘Met de zomerhitte in aantocht maken we ons grote zorgen over de impact van deze slechte leefomstandigheden’, zegt Turner.



Daarnaast ziet Artsen zonder Grenzen dat mensen in delen van het kamp worden vastgehouden, waardoor ze niet in staat zijn om medische zorg te bereiken. ‘Er zijn humanitaire organisaties die geen zorg verlenen in bepaalde gebieden, vanwege vermeende banden met bepaalde groeperingen.’ Zij worden van de rest afgesloten met hekken. Daardoor worden momenteel 11.000 mensen, onder wie 7.000 kinderen, min of meer afgesloten van hulp. Het gaat om mensen die niet uit Syrië of Irak komen. Er zijn zelfs berichten zijn dat kinderen sterven in hun tent. ‘Maar gezondheidszorg moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht achtergrond, nationaliteit en herkomst’, zegt Turner.



Artsen zonder Grenzen roept andere organisaties op hun humanitaire hulp op te schalen, en voor toegang tot alle delen van het kamp. Mensen moeten humaan worden behandeld, zoals vast is gelegd in het internationaal humanitair recht.