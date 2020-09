“Zonder mijn ouders voelde ik me eenzaam in het ziekenhuisbed”

---- Onder embargo tot 28 september ----



Onderzoek toont aan: dicht bij je ouders zijn tijdens ziekte helpt echt



Zieke kinderen voelen zich minder angstig en verdrietig tijdens hun ziekenhuisverblijf met ouders, broertjes en zusjes dichtbij. Dankzij de Ronald McDonald Huizen, logeerhuizen op loopafstand van het ziekenhuis, voelen zieke kinderen zich daarom vrolijker en rustiger. Ouders houden de zorg beter vol. Zorgprofessionals geven zelfs aan dat kinderen medisch en psychisch eerder herstellen met familie dichtbij. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek naar de Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen door onderzoeksbureau ARGO.



“Ik had mijn ouders niet kunnen missen”



Ondervraagde kinderen (8-18 jaar) denken bij ziekenhuisopnames aan “bang, eenzaam en ‘roepen om mama’.” Met ouders dag en nacht op loopafstand van het ziekenhuisbed, ervaren zij juist meer rust, voelen ze zich minder verdrietig en lachen ze meer. “Als ik op social media zie dat iedereen leuke dingen doet, voel ik me best eenzaam. Dan is het fijn dat mijn ouders er zijn voor afleiding,” licht een kind toe. Ouders dichtbij hebben is ook erg fijn in het contact met artsen. "De arts begrijpt me beter als mama er is. Zij kan de dokter goed uitleggen wat ik bedoel,” vult een ander kind aan.



“Zonder het Huis waren we als gezin uit elkaar gescheurd”



96% van de 1.883 ondervraagde ouders geeft aan dat ze de zorg voor hun zieke kind beter volhouden, dankzij een plek in een van de 12 Ronald McDonald Huizen. In het Huis komen ze beter tot rust en wordt de ziekenhuiservaring positiever. 95% stelt dat het Ronald McDonald Huis het gezin bij elkaar heeft gehouden tijdens de zware periode van de ziekenhuisopname. “Het Huis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd en een bed om in te slapen,” stelt een ouder. “Thuis liepen we met onze ziel onder onze arm, in het Huis weet je dat je binnen een paar minuten weer bij je kind bent.” Een andere ouder zegt: “In een heel kritieke nacht stonden we binnen enkele minuten bij onze zoon.”



“Het Ronald McDonald Huis is broodnodig voor ouder en kind”



Ruim 95% van de 327 ondervraagde kinderartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals is ook duidelijk: Ronald McDonald Huizen dragen bij aan medisch en psychisch herstel van het kind. 97% stelt bovendien dat ouders de zorg beter volhouden, beter tot rust komen en beter meedoen in het zorgen voor hun kind. “Het Ronald McDonald Huis is broodnodig voor ouders en kinderen. Het is beter voor de binding, zorgt voor minder stress en bij acute momenten zijn ouders er direct,” licht een zorgprofessional toe.



35 jaar dicht bij elkaar met Ronald McDonald Kinderfonds



Renate Westerlaken-Loos, directeur van het Ronald McDonald Kinderfonds, is trots op de resultaten. “Dit is waarvoor ons sterke netwerk van vrijwilligers, sponsors en donateurs zich al 35 jaar lang inzet, dag en nacht. Als de wereld van een ziek kind, ouders en broertjes en zusjes op de kop is gezet, zijn wij er voor ze. En in dit onderzoek zien we hoe betekenisvol dat is.”



Onderzoeksbureau ARGO, gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft dit jaar opnieuw de impact van Ronald McDonald Huizen, Huiskamers en vakantiehuizen op ouders, zorgprofessionals en kinderen in beeld gebracht. In totaal hebben 1.883 ouders, 28 kinderen en 327 zorgprofessionals meegedaan met het onderzoek.