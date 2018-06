Lufthansa Aviation Training ondersteunt opleiding Nederlandse piloten

De Lufthansa Aviation Training introduceert voor Nederlandse studenten een opleiding tot verkeersvlieger met financiële ondersteuning. De geselecteerde piloten ontvangen aan het begin van de vliegopleiding een tegemoetkoming in studiekosten en na afstuderen kunnen de opleidingskosten voldaan worden na aanname bij een luchtvaartmaatschappij. Het nieuwe opleidingsprogramma van de Lufthansa Aviation Training is in samenwerking met de Nederlandse ATC vliegopleiding.



De komende jaren verwacht de Lufthansa Group veel afgestudeerde piloten te kunnen aannemen. De Nederlandse ATC vliegopleiding maakt sinds 2013 gebruik van de opleidingscentra van Lufthansa Aviation Training. Uit deze associatie is de Nederlandse deelname voor een sponsored opleidingsprogramma voortgekomen.



Begin 2018 heeft de Lufthansa Aviation Training de ab-initio opleidingen in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en in de USA gebundeld tot de European Flight Academy GmbH. Beide opleidingsmodulen, zowel de ATPL als MPL, leiden op voor een cockpitfunctie binnen de Lufthansa Group of bij een partner luchtvaartmaatschappij. Alle cockpitopleidingen beginnen vanaf mei 2018 met de theorie opleiding van 12 maanden in Bremen of Zurich.



Met een reorganisatie onder het motto "The next level of aviation" is geïnvesteerd in de modernisering en uitbreiding van lesvliegtuigen, het standaardiseren van opleidingsmodulen en een herindeling van de trainingslocaties in Duitsland en USA. Voor de Nederlandse studenten ligt de nadruk op het ATPL programma. Na de grondschool vervolgen de Nederlandse studenten de vliegopleiding met een eerste praktijk training in Vero Beach of Goodyear in de USA. De tweede praktijkfase, het CPL examen en de tweemotorige vliegtraining zijn in Rostock-Laage, Noord Duitsland. In Frankfurt of Berlijn wordt de pilotenopleiding afgerond met een Multi Crew Cooperation Course op een B737 of A320 simulator.



"Een preselectie met motivatiegesprek is een eerste bekwaamheidsbeoordeling voor toelating tot de selectieprocedure" vertelt Charlotte Schmitz-Schot van ATC vliegopleiding. "Vervolgens worden de Nederlandse selectiekandidaten door de European Flight Academy uitgenodigd voor een tweedaagse Engelstalige assessment in Hamburg."



Na een succesvolle selectie worden de Nederlandse studenten ingedeeld in een Engelstalige klas met Duitse studenten. Op deze manier wordt ook de Duitse taal bevorderd. De ATC piloten kunnen tot aan het einde van de vliegopleiding examen doen voor een Goethe B2 certificaat om de eigen marktpositie bij een Duits georiënteerde luchtvaartmaatschappij te vergroten.



Startende studenten ontvangen alleen in het studiejaar 2018 een Sign-On-Bonus. Deze tegemoetkoming is vrij te besteden en ter motivatie om dit jaar te beginnen. De opleidingskosten zijn nu ook voor de Nederlandse piloten gereduceerd en kunnen vooraf betaald worden of nadat de afgestudeerde piloot is aangenomen bij een luchtvaartmaatschappij. De Nederlandse ATC vliegopleiding heeft een financieringsarrangement bij de Knab Bank, die aansluit op de carrière van een piloot.