In Perspectief – De mooiste tekeningen uit de collectie

Tentoonstelling over tekenonderwijs in het Onderwijsmuseum



Vanaf 8 november toont het Onderwijsmuseum de mooiste tekeningen uit de collectie. In Perspectief is een tentoonstelling over de ontwikkeling van het schoolvak tekenen, met werk van leerlingen. Neem een kijkje tijdens de feestelijke opening op donderdag 8 november.



Iedereen kan tekenen?



Tekenonderwijs en de resultaten ervan, van de 19e eeuw tot nu. Geen vrijblijvend vak, maar noodzakelijk om ambachtsman of kunstenaar te worden. Of om schoonheid bij te brengen. Van eindeloos natekenen tot het aanboren van eigen creativiteit. Beide leiden soms tot verbluffend mooie resultaten. Bekijk het werk van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en uiteraard ook het kunst- en beroepsonderwijs. In de tentoonstelling kunnen bezoekers ook zelf aan de slag met interactieve opdrachten.



Samenwerking met scholen



Vanuit een samenwerking met verschillende scholen wordt elk kwartaal nieuw werk van leerlingen aan de tentoonstelling toegevoegd. Leerlingen van het Dalton Lyceum Barendrecht (t/m 17 februari), de Vrije School Dordrecht (t/m 7 juli) en studenten van kunstacademies (t/m oktober) exposeren hun tekenwerk.







Meer tekenen! Workshops en activiteiten in het museum



Gedurende de looptijd van de tentoonstelling organiseert het Onderwijsmuseum diverse workshops voor volwassenen, gegeven door professionele tekendocenten. In de workshops wordt aandacht besteed aan specifieke technieken en vormen: zoals botanisch tekenen Jenny Post of sneltekenen door Larisa Sjoerds. Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen deelnemen aan creatieve workshops. Vanaf 8 november maken we het programma bekend en kunnen bezoekers reserveren via www.onderwijsmuseum.nl.



Feestelijke opening



Tijdens de opening op donderdag 8 november kunnen bezoekers een kijkje nemen en kennis maken met de activiteiten en workshops die gedurende de tentoonstellingsperiode worden georganiseerd. Sfeervolle muziek wordt verzorgd door het SoulJazz Duo. Een hapje en drankje wordt verzorgd vanuit museumcafé De Holland.







Opening donderdag 8 november



Welkomstwoord om 16.00 uur, van 15.30 tot 18.30 uur doorlopend activiteiten, vrij entree. Aanmelden verplicht via info@onderwijsmuseum.nl of bel 078- 632 68 20.



Tentoonstelling In Perspectief



9 nov 2018 - okt 2019



Locatie: Nationaal Onderwijsmuseum



Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht



www.onderwijsmuseum.nl