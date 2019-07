Geopolitics and Maritime Security: toekomst van de Koninklijke Marine

Het nieuwe rapport van The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), “ Geopolitics and Maritime Security ”, bevat de resultaten van een onderzoeksproject gericht op het identificeren van nieuwe capaciteiten voor de toekomst van de Koninklijke Marine.

Bepalend voor de toekomstige inrichting van de Koninklijke Marine (KM) is het optreden in de Europese zeeën en rond de Noord-Atlantische maritieme routes van en naar Noord-Amerika, én het waarborgen van de veiligheid van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Een nadere analyse van de ontwikkelingen in deze theaters leert ons het volgende:

De economische waarde van activiteiten op zee wordt steeds groter.

Het beschermen van de ‘Sea Lines of Communication’ van en naar Nederland blijft een hoofdtaak.

De (electriciteits- en data)kabels en pijplijnen op de zeebodem moeten beschermd worden (‘seabed warfare’).

Effectieve ‘denial strategieën’ zorgen voor beperking van bewegingsvrijheid op zee.

Het ruimtedomein, met zijn satellieten voor communicatie, navigatie en maritieme situational awareness, wordt steeds belangrijker.

In gevechtsomstandigheden maakt de dreiging van langeafstand precisiewapens, in combinatie met de sterk toegenomen transparantie van de maritieme omgeving, voor oppervlakteschepen de toegang tot betwiste zeegebieden erg risicovol. Dit geldt in veel minder mate voor onderzeeboten, die daarom een groeiende rol zullen krijgen in offensieve operaties in betwiste zeegebieden.

Het belang van onbemande systemen, in de lucht en op en onder water, groeit sterk. Deze vergroten in belangrijke mate het bereik en het handelingsvermogen van de ‘moederschepen’ waar ze vanaf gelanceerd en aangestuurd worden.

Het huidige takenpakket van de Koninklijke Marine blijft grotendeels van belang, met enkele duidelijke accentverschuivingen. Het huidige ‘regional power projection’ profiel van de KM moet in de periode tot 2030-35 worden versterkt en vernieuwd: een mix van onder- en (veelal onbemande) bovenwater platformen die onder alle omstandigheden maritieme gevechtskracht kunnen ontplooien.

Het rapport “Geopolitics and Maritime Security: A broad perspective on the future capability portfolio of the Royal Netherlands Navy” is online beschikbaar via de website van HCSS: https://www.hcss.nl/research