KENWOOD en JVC onthullen veel nieuwe producten op IFA Berlijn

JVCKENWOOD op de IFA 2019 in Berlijn



Tijdens de IFA zullen de merken JVC en KENWOOD hun nieuwe producten onthullen, variërend van car audio tot home theater producten



JVCKENWOOD Corporation (JVCKENWOOD) zal met haar merken KENWOOD en JVC van (vrijdag) 6 september tot en met (woensdag) 11 september natuurlijk weer op de IFA in Berlijn aanwezig zijn. Dit jaar zullen er in bijna elke categorie veel nieuwe producten te vinden zijn, van car audio tot draadloze hoofdtelefoons en van home theater tot draagbare audio. Ook zullen wij weer het nodige demonstreren, waaronder dit jaar 8K high-definition video voor de beste thuisbioscoop ervaring ooit! Om te laten zien wat mogelijk is, zal deze demo in een ‘dome theater’ gehouden worden.



U vindt ons in hal 1.2 stand nummer 222



KENWOOD

Een line-up van car audio producten die het autorijden voor zowel de bestuurder als de passagier(s) leuker, veiliger en comfortabeler maken. Op de stand kan natuurlijk de EISA (Expert Image and Sound Association) Award Winnaar DMX8019DABS niet ontbreken. Hij zal samen met andere multimedia AV navigatie systemen, die ook draadloze Apple CarPlay en Digital Audio Broadcast (DAB+) radio bevatten te zien zijn. Naast de EISA Winnaar introduceert KENWOOD een compleet nieuwe line-up (4 modellen) Dashcams. Je extra oog op de weg, nooit meer een discussie hebben, de beelden spreken immers voor zich.



1. Multimedia AV receiver / AV navigatie systeem met wireless Apple CarPlay



• DMX8019DABS, high-end multimedia AV radio met HD scherm (EISA Award model) - € 699,99



• DNX9190DABS, AV navigatie systeem - € 1449,99





2. Line-up multimedia AV receiver / AV navigatie systemen met DAB+



• DMX125DAB multimedia AV receiver - € 299,99



• DNR4190DABS AV navigatie systeem - € 749,99



• DNX5190DABS AV navigatie systeem - € 949,99



• DNX7190DABS AV navigatie systeem - € 999,99





3. Nieuwe line-up dashcams ‘helps make drivers safe and secure’



• DRV-A100 HD (1280 x 720) recording dashcam - € NNB



• DRV-A201 Full HD (1920 x 1080) recording dashcam - € NNB



• DRV-A301W Full HD (1920 x 1080) recording WiFi® dashcam - € NNB



• DRV-A501W WQHD (2560 x 1440) recording, WiFi®, en rear- view recording dashcam - € NNB







Nieuwe Home Audio producten

Dit jaar gaan we ook het Home Audio assortiment uitbreiden. Te beginnen bij de micro-systemen, deze kleine maar krachtige audiosystemen met onder andere een CD-speler, USB-aansluiting, DAB+ Tuner voor digitale radio-ontvangst en Bluetooth® streaming mogelijkheid, krijgen er 2 nieuwe modellen bij en er zal een uitbreiding komen in het aantal verkrijgbare kleuren. Nieuw voor KENWOOD zijn de draagbare radio’s, klein, compact met DAB+ ontvanger en Bluetooth®, super eenvoudig in het gebruik en makkelijk mee te nemen. Deze tijdloze radio is verkrijgbaar in 3 kleuren.



• M-820DAB-W micro-home audio systeem - € 219,99



• M-720DAB micro-home audio systeem - € 159,99



• M-918DAB-H micro-home audio systeem - € 229,99



• CR-ST50DAB-B/-W/-H DAB+ keuken / draagbare stereo radio - € 109,99



• CR-M10DAB-B/-W/-H DAB+ keuken / draagbare mono radio - € 79,99





JVC

Nieuwe volledig draadloze Bluetooth® oordopjes en een draagbare draadloze Bluetooth® speaker, zo kan iedereen muziek luisteren op zijn eigen manier. In een wereld waar we op elk moment naar onze eigen ‘playlist’ luisteren, worden hoofdtelefoons en portable speakers steeds belangrijker. Dit is dan ook de reden waarom wij op de stand uitgebreid aandacht besteden aan onze nieuwe volledig draadloze hoofdtelefoons en draadloze speaker.



• HA-A10T ‘Tully wireless’ oordopjes - € 69,99



• SP-A7WT draagbare draadloze neckband speaker- € 149,99



Nieuwe BoomBlaster ‘Ultra-powerful sound with a deep bass'

Zelfs iconen hebben soms een update nodig, zo ook de JVC BoomBlaster. Wij zijn er in geslaagd om Bluetooth® en DAB+ toe te voegen zonder afbreuk te doen aan zijn geroemde geluidskwaliteit, afspeelmogelijkheden Radio / CD / USB / AUX / Karaoke microfoon & elektrische gitaar ingang / hoofdtelefoon aansluiting en robuuste behuizing. ‘All designed to deliver an ultra-powerful sound with a deep bass.’



• RV-NB300DAB BoomBlaster met DAB+ en Bluetooth® - € 299,99



• RV-NB200BT BoomBlaster met Bluetooth® - € 249,99



D-ILA projector upgrade van de HDR functie "Frame Adapt HDR"

JVC gaat dit najaar een firmware update uitbrengen voor alle huidige (2019) JVC D-ILA projectoren:

"DLA-NX9B", "DLA-N7B" en "DLA-N5B/W" die de beeldkwaliteit significant zal verbeteren. “Frame Adapt HDR” een volgende logische stap binnen HDR. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden analyseert "Frame Adapt HDR" elke frame, met behulp van een eigen uniek ontwikkeld algoritme, direct op de piekhelderheid en past automatisch het dynamische bereik van de projector hierop aan. Bovendien kan zelfs content zonder ‘mastering’ (Max CLL / FALL) informatie worden geanalyseerd op basis van het ingangssignaal, zodat alle HDR10 content optimaal wordt weergegeven. Benieuwd naar het resultaat, loop dan even binnen in onze bioscoop.



Nieuwe 4K / HDR projector "LX-NZ3"

‘Last but not least’ gaat JVC haar line-up projectoren verder uitbreiden. Tijdens de IFA lanceert JVC een nieuwe 4K / HDR projector “LX-NZ3”. Deze projector maakt gebruik van een laserlichtbron "BLU-Escent". Dankzij de laser is het mogelijk om een superscherp 4K (3840x2160 pixels) beeld met hoge helderheid (3.000lm) weer te geven. Bovendien is deze projector uitgerust met "Auto Tone Mapping" waarmee u zonder ingewikkelde aanpassingen eenvoudig kunt genieten van HDR10-content. Met de LX-NZ3 kan iedereen eenvoudig genieten van high-definition 4K / HDR films.



• LX-NZ3 - € 3499,00





Info over de IFA Berlijn 2019



• Naam: IFA Berlijn 2019



• Organisatie: Messe Berlin GmbH



• Periode: 6 tot 11 september 2019



• Waar: Messe Berlin



• JVCKENWOOD Stand #222: Messe Berlin Hal 1.2



• Website: https://b2b.ifa-berlin.com/





